“Donaré la Pilota d'Or al museu, és el lloc més adient”

Ronaldinho va signar ahir un nou contracte amb el Barça. Aquest no el vincula com a futbolista del primer equip, sinó com a ambaixador de l'entitat arreu del món. El brasiler, que va tornar a trepitjar ahir el Camp Nou, on va signar l'acord amb l'entitat blaugrana, va assegurar en l'acte oficial del seu acord amb el club que està “molt orgullós i molt content” perquè, a més, “hi ha poques persones a qui se'ls hagi donat aquest honor”. “No tinc paraules per agrair el gest a la directiva”, va afirmar l'exblaugrana, que no va abandonar el seu característic somriure en cap moment. Ronaldinho va assegurar que intentarà fer-ho “tan bé com pugui per dur el nom del Barça al més amunt possible”.

El crac brasiler també va anunciar que en les properes setmanes obsequiarà el museu del Barça. “Donaré la meva Pilota d'Or, perquè la vaig aconseguir jugant al Barça –el 2005– i crec que el museu és el lloc adient”, va afirmar l'exjugador, que també va parlar de l'equip de Luis Enrique. “Continua sent el millor equip del món i segur que seguiran igual de forts i lluitaran per tot”, va dir el brasiler, que va pronosticar que l'eliminatòria de Champions contra el PSG serà “molt bonica”.

En una entrevista a Barça TV, Ronaldinho també va personalitzar l'actualitat de l'equip en el seu compatriota Neymar i, sobretot, en Leo Messi. “És un orgull veure un altre brasiler fer història al Barça”, va dir sobre Ney, i va afegir que Messi és “un fenomen”. No hi ha ningú com ell, i en gran part és qui és perquè no ha canviat. Aquesta és la seva fortalesa”, va dir sobre l'argentí. “És molt bonic veure jugar el trident, es veu que no hi ha enveges entre ells i que es diverteixen”, va assegurar. “Si hi jugués jo també marcaria el doble de gols”, va dir amb un somriure el brasiler, que no va voler comparar l'actual trident amb el que ell formava amb Messi i Eto'o amb Rijkaard a la banqueta.