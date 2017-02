Fins a la sopa

El 17 de setembre del 2013 s'inaugurava el nou San Mamés. L'Athletic va estrenar estadi aquell dia amb una victòria en la lliga contra el Celta per 3-2. Curiosament, Rafinha va fer l'assistència a Charles en el 0-1 dels gallecs, el que va significar el primer gol al nou estadi. Per a l'Athletic van marcar San José, Iraola i Beñat. La majoria d'ells seran avui damunt la gespa del Camp Nou. També els dos protagonistes a la banqueta d'aquell dia. Sí, l'homòleg d'Ernesto Valverde a la banqueta en aquell partit tan especial per a l'afició de l'Athletic va ser un Luis Enrique que sap perfectament què és preparar un partit contra els lleons. El destí els va unir aquell dia i la història ha consolidat la relació. En tres temporades de Luis Enrique a la banqueta del FC Barcelona s'han jugat fins a un total de dotze Barça-Athletic o Athletic-Barça. El conjunt d'Ernesto Valverde és el rival contra el qual s'ha enfrontat més vegades l'asturià des que va assumir les regnes del Barça. Partits per a tots els gustos i capítols en gairebé totes les competicions: en la lliga, en la copa del Rei, en la supercopa d'Espanya, en finals...

En els últims anys jugar contra l'Athletic Club s'ha convertit ja en tot un clàssic. El d'avui serà l'onzè cara a cara i fins ara el balanç és clarament blaugrana. Nou victòries per al Barça, un empat i dues derrotes –una, això sí, va comportar la pèrdua d'un títol–. Encara cou aquell 4-0 a San Mamés de l'agost del 2015 en l'anada de la supercopa. El curs 2014/15 el Barça va guanyar els dos partits de lliga (2-0 aquí i 2-5 a San Mamés) i també es va imposar en la final de la copa del Rei jugada al Camp Nou (1-3). Guardiola va marxar del Barça amb una copa contra els bascos l'any 2012 i, curiosament, Luis Enrique estrenava palmarès també amb una copa contra el mateix rival l'any 2015, si bé uns dies abans ja havia guanyat la seva primera lliga. L'únic empat es va produir en la tornada de la supercopa (1-1). En la lliga i en la copa sempre guanya Luis Enrique, sempre guanya el Barça. Victòria en la lliga també la temporada passada a Bilbao (0-1) i golejada al Camp Nou (6-0) i victòria en l'actual per 0-1 a San Mamés, amb gol de Rakitic. Èxit blaugrana també en els vuitens i els quarts de final de la copa en les dues últimes edicions, amb dos globals de 5-2 (1-2 i 3-1) i de 4-3 (2-1 i 3-1).

En aquests dotze enfrontaments directes el Barça ha marcat un total de 28 gols i n'ha rebut només 13. Neymar lidera la llista de golejadors blaugrana contra l'Athletic en aquests darrers dotze partits, amb 8 gols. Messi ha marcat 26 dianes a l'Athletic al llarg de la seva carrera, i en aquest últim tram li ha fet 7 gols, els mateixos que Luis Suárez. En l'era Luis Enrique, l'MSN ha marcat 22 gols a l'equip de Valverde. El més recordat, segurament, l'obra mestra de Messi en la final de copa del 2015: l'argentí va rebre la pilota gairebé a camp propi, escorat a la banda, i va començar el seu eslàlom fins a la porteria de Gorka. Pel camí, va deixar cinc defenses de l'Athletic retratats i va acabar fent una rematada inapel·lable al fons de la xarxa amb un xut sec i ras al pal curt. Golàs.