“L'Athletic és més efectiu que brillant aquesta temporada”

Estrella del futbol durant l'última dècada del segle passat, va viure tota la seva carrera a l'Athletic Club, refusant ofertes irrebutjables. Avui, Julen Guerrero (7 de gener de 1974, Portugalete, Biscaia) viu a Màlaga i treballa per alguns mitjans de comunicació. Per tot plegat, la seva veu es fa escoltar abans d'un partit com el d'aquesta tarda, entre l'equip de la seva vida i el Barça.

Com li va la vida de comentarista, a la televisió i a la ràdio?

Bé. Vaig fer la carrera de periodisme i ara treballo a GOL i a la Cadena Ser.

Troba a faltar la gespa?

A tots els que ens hem dedicat al futbol ens agrada tornar-hi. Vaig complint etapes, és llei de vida. En tot cas, tinc els carnets d'entrenador i de director esportiu. I em volta pel cap tornar, sí.

Fa uns anys va viure l'experiència de treballar a l'acadèmia del Màlaga. Com li va anar?

Va ser molt positiu, com a mínim per a mi. Vaig aportar la meva experiència als nois en funció de la seva edat. En cada categoria s'ha d'oferir una cosa determinada. A Màlaga vaig fer aquesta feina i va agradar molt. N'estic molt content, perquè m'agrada treballar amb nens.

Si tornés al futbol, li agradaria més treballar amb nois que tornar al món professional?

M'agraden les dues coses. I no en descarto cap de les dues. Però sí, em ve de gust treballar amb nens, directament, o be coordinar el futbol de base d'un club. Formar futbolistes i també entrenadors.

A Bilbao va entrenar Mikel San José i Ander Iturraspe. Manté el contacte amb ells?

No és un contacte diari, però si me'ls trobo xerrem i canviem impressions. En tot cas, m'alegro molt de com els han anat les coses. La millor recompensa per a un tècnic que treballa en les categories inferiors d'un club és veure que alguns dels nois que ha entrenat han arribat a dalt i, com és el cas, tenen continuïtat en el futbol d'elit. Tots dos són internacionals!

Veu possible tornar a l'Athletic?

No ho sé. No ho descarto, per descomptat. Ara mateix, no sé si passarà. En un futur potser sí. Hem de deixar que el temps ho decideixi.

Com viu actualment l'Athletic des de tan lluny?

De la mateixa manera. Mantinc el contacte amb molta gent i, a més, amb els mitjans que hi ha avui dia se'm fa més fàcil. De fet, segueixo el primer equip i totes les categories. Cada dia. Tinc el màxim coneixement del que passa a Bilbao.

Vostè és un dels últims futbolistes que ha desenvolupat tota la seva carrera en el mateix club. Com valora que Laporte decidís quedar-se tot i l'oferta que va rebre del Manchester City?

El futbolista té un sentiment i veu quina és la manera d'actuar dels clubs. Laporte ho haurà tingut en compte. Està a casa, sap el que li poden donar, està ben vist en tots els sentits i, a més de jugar amb regularitat, podrà sentir l'estima de la gent de San Mamés.

Avui, un cas com aquest es pot donar només en un club com l'Athletic?

Sí, segurament sí. El sentiment que desperta aquest club, respectant tothom, és diferent. Els futbolistes s'identifiquen moltíssim amb la ideologia, la filosofia, la manera de sentir de l'Athletic.

Fa uns anys vostè va rebutjar un xec en blanc del Real Madrid. És cert?

Sí, vaig tenir contactes amb la gent del Real Madrid, no ho descobreixo ara. És públic. I també amb altres equips.

Entre els quals el Barça?

És un altre dels clubs que intentava que canviés d'aires, sí. Però jo vaig prendre la decisió de quedar-me i ja està. És el que sentia, el que volia i el que em venia de gust.

Se n'ha penedit?

No, no m'agrada mirar enrere. Estic content del que he fet, sobretot per l'estima que la gent de Bilbao em va donar i em continua donant.

El van estimar molt. Sobretot en els mals moments, quan no jugava.

Sí, sempre. Des del primer dia fins avui. No vull dir “fins a l'últim dia”, perquè de moment no ha arribat. Vaig mirar de ser algú proper i, tant quan vaig jugar com quan no, em van donar molta estima.

I aquest Athletic de Valverde, què li sembla?

El joc d'aquesta temporada és una mica irregular. En els anys anteriors va fer un futbol més vistós, més alegre, però enguany li està costant. Ara bé, està sent molt efectiu, està sumant molts punts i va ben classificat. Per això, en l'inici de la segona volta té possibilitats de lluitar pel quart lloc.

Creu que pot sorprendre el Barça?

Dimecres, el Barça es va desgastar en el partit de copa contra l'Atlético. De fet, està tenint un mes de gener molt carregat, amb partits complicats. Ha jugat dues eliminatòries de copa molt difícils. L'Athletic ho podrà aprofitar, tindrà les seves possibilitats. A més, ja sap quin plantejament ha de fer: pressionar molt, pressionar a dalt i imposar un ritme alt. Així, al Barça li costarà mantenir el seu nivell.

A més, el mal partit contra el Betis de diumenge passat ha fet aparèixer dubtes al Barça...

Potser sí que van fer rotacions, però també tenien les lesions de dos jugadors tan importants com són Sergio Busquets i Iniesta, fonamentals en la construcció del joc. I precisament és en la fase de creació on el Barça està tenint més dificultats. És normal que després de l'esforç que han de fer durant aquest mes hi hagi algun partit en què es desinflin. Això va poder passar diumenge passat. Ep, i també s'ha de donar mèrit al plantejament del Betis.

Queda molt, però el Barça ja ha dit adéu a la lliga?

Si el Real Madrid guanya el partit ajornat, contra el València, s'allunyarà molt del Barça. Ara bé, tampoc s'està veient un Madrid gaire fiable. Tira els partits endavant, però també ofereix dubtes i en qualsevol moment pot punxar. Aquest cap de setmana ha d'anar a Vigo, per exemple. Jo no diria que el Barça té la lliga impossible. Difícil sí, però no impossible. Queden molts punts en joc, i els equips de dalt estan fallant més que altres anys. Fins ara li ha tocat al Barça, però en qualsevol moment li pot tocar al Real Madrid.