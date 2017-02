Victòria sense brillantor

Luis Suárez va veure ahir tot el partit des de la banqueta Piqué va deixar el camp amb una sobrecàrrega en un adductor

El mes de gener sempre és complicat en la lliga per a tots aquells equips que pretenen guanyar la copa i que van superant eliminatòries. És un mes en el qual aquests equips han de fer servir tota la plantilla si no volen hipotecar la part final de la temporada, quan es decidiran els tres títols grans. És el cas del Barça, que dimecres passat va jugar un partit molt dur a Madrid contra l'Atlético i que dimarts haurà de disputar la tornada per certificar la classificació per a la seva quarta final de copa consecutiva. Luis Enrique, a més, no ha pogut disposar en molts partits de dos dels seus futbolistes més destacats, Sergio Busquets i Andrés Iniesta, que podrien reaparèixer ja la setmana vinent. L'asturià, amb aquest escenari, va tornar ahir a fer rotacions en totes les línies. Diuen els entrenadors que només miren el partit següent, però és evident que la seva mirada sempre va una mica més enllà. Les rotacions de Luis Enrique van afectar ahir tothom, també el trident. Neymar havia estat suplent no fa pas gaire contra Las Palmas, i ahir li va tocar a Luis Suárez veure tot el partit des de la banqueta. També el descans va acabar afectant Messi, que va ser substituït per Luis Enrique en el minut 19 de la segona part, amb el Barça guanyant per dos gols. L'argentí no era substituït per decisió tècnica des del 21 d'octubre del 2014, en un duel de la lliga de campions contra l'Ajax. Quan va marxar, però, els blaugrana havien resolt ja un partit que no havien jugat bé, però que tenien al seu favor gràcies a Ter Stegen, Alcácer, Messi i Gorka.

Possiblement aquests quatre noms van ser els protagonistes de la primera part. Amb un altre mig del camp nou, amb André Gomes de mig centre i Arda i Rafinha d'interiors, l'onze blaugrana no va ser capaç de controlar el joc en cap moment. Els era molt difícil superar la pressió dels bascos i connectar amb els de dalt. I tampoc estava fina la defensa, amb un Piqué imprecís i una mica lent. Per això, l'Athletic va tenir dues bones oportunitats per marcar en els primers minuts. Raúl García va enviar una pilota al pal tot just començar i Williams va enviar a fora, de cap, una bona centrada des de l'esquerra. El Barça només donava senyals de vida en atac en alguna jugada de Messi i en accions de Neymar, molt motivat ahir. Li agraden els partits contra l'Athletic. I el d'ahir era especial després que De Marcos hagués dit que el brasiler s'ha d'acostumar que el peguin. Neymar va encarar un munt de vegades ahir el lateral de l'Athletic, i el va superar constantment. En una d'aquestes accions, en el minut 18, va néixer el primer gol del Barça. El brasiler va desequilibrar, va guanyar la línia de fons i va posar una pilota al primer pal que Alcácer va aprofitar per superar Gorka. El valencià és un especialista en aquest tipus de desmarcades, i ahir ho va demostrar fent el seu primer gol com a blaugrana en la lliga i demostrant que a vegades Suárez també pot tenir descans.

El gol no va fer canviar gaire la situació. El Barça continuava sense controlar el joc i l'Athletic creava més perill. Aduriz s'havia quedat a la banqueta, però Williams liderava el seu atac. L'extrem es va escapar de Piqué poc després i Ter Stegen va evitar el gol amb una bona aturada. Sembla que el porter alemany està creixent amb el pas dels partits. L'Athletic no aconseguia marcar tot i tenir més control del partit i arribar amb més perill, i Messi va acabar per sentenciar els de Valverde. Faltaven cinc minuts per al descans quan Aleix Vidal va rebre una falta al lateral de l'àrea. Messi no la va centrar i va decidir provar amb el xut directe. La seva rematada se la va empassar Gorka per deixar el partit coll avall per als blaugrana.

La segona part va començar amb un canvi al Barça, i aviat en van haver de ser dos. Piqué no havia tingut una bona primera part. Una errada en la sortida l'havia hagut de solucionar amb una falta de targeta i en l'última jugada de la primera part es va jugar la segona en una entrada a Laporte. El barceloní es va quedar al vestidor i va entrar Mascherano. Piqué tenia una sobrecàrrega a l'adductor de la cama esquerra i era millor reservar-lo pensant en l'Atlético. El segon canvi obligat va ser l'entrada de Rakitic per un Rafinha que va marxar del camp sagnant després d'una topada amb Ter Stegen. Valverde va posar Aduriz per buscar el gol, però Luis Enrique va seguir fidel al seu plantejament inicial i va donar descans a Messi quan faltava mitja hora per al final. Sergi Roberto es va situar de lateral dret i Aleix Vidal va avançar la seva posició. I al cap de pocs minuts el de Puigpelat va fer el tercer. Es reivindica cada vegada que juga, i el seu llarg ostracisme s'entén poc. Com a mínim ha estat recuperat per al grup aquest mes de gener després que no hagi arribat cap reforç.

Amb el tercer gol del Barça, els bascos van abaixar els braços i els blaugrana van poder passar a controlar el partit com no havien fet en la primera part. El resultat no es va ampliar perquè els de Luis Enrique no van tenir tanta efectivitat. D'oportunitats, en van tenir, especialment Neymar i Aleix Vidal. El brasiler descansarà contra l'Atlético per sanció. La resta de cracs blaugrana estaran al cent per cent després d'haver estat dosificats ahir, i miraran de trobar una nova final d'una competició que deixaran aparcada fins a final de temporada. Ahir, contra l'Athletic, no van haver de fer un partit brillant per sumar tres punts. En els següents partits hauran de jugar millor per sumar títols. Aquesta setmana arriben reforços: Busquets i Iniesta.