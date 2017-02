El martiri d'Iraizoz

Era el minut 40 quan Leo Messi ampliava l'avantatge blaugrana fent el 2-0. I de nou ho feia mitjançant un llançament directe de falta. La víctima? L'Athletic, i en particular el seu porter, Gorka Iraizoz, que té motius de sobres per tenir malsons amb el crac argentí. De fet, ja va patir l'eficàcia de Messi a pilota aturada en els dos partits corresponents als vuitens de la copa del Rei, disputats el 5 i l'11 de gener. Llavors ja li va clavar dos gols, un en cada partit. El d'ahir, per tant, va ser el tercer de consecutiu, però si mirem enrere la ferida augmenta. I és que cinc dels últims set gols que Messi ha marcat a Iraizoz han estat de falta.

Possiblement, el d'ahir va ser dels que més va doldre al porter basc. I és que es tractava d'un xut amb poc angle, poc propici perquè Messi decidís fer el llançament directe. A l'excessiva confiança del porter es va afegir la falta de col·laboració de Raúl García a l'hora de cobrir el pal curt de la porteria. El resultat va ser el segon gol blaugrana, clau per afrontar la resta del partit amb tranquil·litat. “Aquest cop no ha estat una falta per l'escaire. És cert que l'ha sorprès, però tots podem fallar”, va comentar Ernesto Valverde, excusant el seu porter en la roda de premsa posterior al duel. “Confiem en ell”, va afegir.

L'estadística de Messi en els llançaments de falta continua sent brillantíssima i encara s'ha incrementat des que va arrencar el 2017. De fet, dels vuit gols que acredita des de l'1 de gener, quatre els ha signat a pilota aturada. Als tres encaixats per Iraizoz s'hi afegeix el que va clavar a Asenjo (Vilareal) i que va permetre rescatar un punt de l'Estadi de la Ceràmica en l'últim minut.

Amb el seu 16è gol en la lliga al sac –torna a empatar amb Suárez al capdavant de la lluita pel Pichichi–, Messi va deixar la gespa substituït per Sergi Roberto en el minut 17 de la segona part. Mitja hora de descans probablement pactada amb Luis Enrique i pensant ja en la visita de dimarts de l'Atlético, amb el pas a la final de copa en joc. Però veure Messi abandonar la gespa no és una imatge habitual. De fet, feia més de dos anys que l'astre argentí no era substituït llevat que no fos per un problema físic. Per ser exactes, des del 21d'octubre del 2014, coincidint amb un Barça-Ajax de la fase de grups de la lliga de campions. Llavors també hi havia un bon motiu per donar-li descans, ja que el següent partit era un clàssic contra el Madrid.