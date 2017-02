“Neymar ha estat com sempre, espectacular”

La victòria contra l'Athletic Club va deixar “molt satisfet” un Luis Enrique que després del partit no es va cansar de recordar la dificultat dels bascos i com de bé se'n va sortir l'equip blaugrana. “Contra l'Athletic mai tindrem un partit còmode, això ja ho sabem, perquè fan una pressió molt alta”, argumentava l'asturià, per a qui el partit va ser “molt positiu”. “Per tres raons. La primera, perquè ha quedat demostrat que per resoldre les tres competicions necessitem tota la plantilla; segon, perquè hem pogut donar descans a alguns jugadors, i tercer, perquè hem sumat tres punts importantíssims”, va afirmar. El tècnic de Gijón va recordar que “cal saber ser pausat quan cal i ser elèctric quan el partit ho requereix”, i no creu que marcar primer sigui definitiu quan juga el Barça: “Precisament, nosaltres tenim la capacitat de capgirar els partits.”

Poc amic de centrar-se en un sol jugador, Luis Enrique es va desfer en elogis parlant de Neymar, el millor blaugrana de l'enfrontament: “Em fa la sensació que ha estat com sempre, ha estat espectacular. És impagable la capacitat que té per fer driblatges, desbordar, generar superioritats... però també de baixar a defensar, de recuperar pilotes. Que no hagi marcat és una anècdota. És un jugador vital.” Sí que va marcar Paco Alcácer, i Luis Enrique es va mostrar molt feliç. “M'alegro més pel seu gol que pels que marcava jo. Pel tipus de jugador i persona que és i perquè tinc una especial simpatia per la gent que té ganes de superar-se encara que no li surtin les coses. Ens n'alegrem molt tots, també el públic. Li anirà molt bé”, va dir.

Luis Enrique va destacar la feina de la davantera, sobretot, la tasca defensiva, afirmant que “tots els jugadors saben que per guanyar títols cal atacar bé i defensar bé”. Sobre la substitució de Messi, l'asturià no va voler respondre si estava pactada: “No vull que traieu punta al llapis. Fa unes quantes rodes de premsa em vau preguntar si les rotacions afectarien tots els jugadors, i us vaig dir que ja ho veuríeu”, va recordar. L'asturià espera poder disposar de Piqué i Rafinha, que van acabar amb una sobrecàrrega muscular i una ferida a la cella, respectivament, per jugar contra l'Atlético.