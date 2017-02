Neymar no es mostra gaire preocupat per la sequera

El gol se li resisteix, a Neymar, que en aquests moments es troba en un moment molt fi de forma. Elogiat per Luis Enrique, només li falta l'efectivitat de cara a porteria per certificar que està en la seva plenitud per encarar de la millor manera el tram decisiu del campionat. Cinc gols en la lliga són massa pocs –en la Champions i en la copa del Rei n'ha fet dos– per a un davanter del Barça. Neymar n'és conscient, però no es mostra excessivament preocupat per la seva sequera golejadora. “És complicat quan no marques, sobretot quan jugues de davanter, una posició on les expectatives són altes, però no és la primera cosa que em preocupa. El que importa és guanyar el partit, no compta si soc jo o un company qui marca”, va afirmar. Contra l'Athletic, a més, va ser el jugador que més rematades va fer a porteria, cinc, tres de les quals van anar a fora i dues entre els tres pals.

El jugador brasiler també es va mostrar optimista amb les possibilitats de l'equip en la lliga malgrat la distància que els separa del Real Madrid, que ha jugat dos partits menys. “L'any passat vam arribar a tenir dotze punts d'avantatge respecte al segon i al final vam ser campions per un. Encara queden molts partits i pot passar qualsevol cosa”, va dir. Neymar també es mostra esperançat de fer un bon paper amb la selecció del Brasil en el mundial del 2018. “No estic ansiós, però ja hi penso. No puc parar d'imaginar-me el que seria guanyar el mundial, així que vull treballar de valent i estar preparat”, va assegurar. A ell li tocarà liderar la canarinha i seguir millorant els seus registres, que són excel·lents i que fan que ja ocupi el quart lloc en la classificació de golejadors històrics. “Espero seguir marcant i ajudant la meva selecció. Però no vull ser millor que ningú, només vull ser millor que jo mateix.”