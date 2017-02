L'1-2, una aposta segura

Si el futbol es regís únicament per les matemàtiques, el Barça ja seria finalista de la copa. I és que els blaugrana mai han quedat eliminats de la competició del KO després de vèncer en l'anada per 1-2, i això que aquesta circumstància s'ha donat ja en 14 ocasions. El primer precedent va ser la temporada 1934/35, en una eliminatòria contra l'Sporting corresponent als vuitens, en què els blaugrana van certificar a les Corts el pas als quarts amb un contundent 5-2. I el mateix va succeir en els vuitens i en les semifinals de l'edició de la temporada 1941/42, contra el Sevilla i el València, respectivament, una copa que l'equip dirigit per Ramon Guzman s'acabaria enduent en superar l'Athletic en la final. I també acabaria amb triomf blaugrana la copa del curs 50/51, la següent amb una anada vençuda per 1-2, contra el Sevilla, un resultat que el conjunt de Kubala i César va arrodonir a casa amb un 3-0.

I després d'altres precedents satisfactoris contra l'Hèrcules, el Còrdova, el Sant Andreu i el Lleida, va arribar el primer i fins ara únic amb l'Atlético com a protagonista. Va ser en els quarts de la copa de la campanya 1985/86, en què el Barça de Venables es va imposar a l'equip d'Aragonés al Calderón, amb gols d'Archibald i de Carrasco, que van servir per capgirar l'1-0 inicial de Marina. L'1-2 va ser suficient, ja que en la tornada el Barça va mantenir el 0-0 i va assolir la classificació. De fet, aquell equip acabaria disputant la final, contra el Saragossa, que es va imposar gràcies a un gol de rebot de Rubén Sosa. Haurien de passar14 anys perquè el Barça es tornés a imposar per 1-2 en una anada de la copa. Va ser la temporada 1999/00, contra l'Ourense, per després repetir l'experiència contra l'Espanyol (00/01), el Badalona (06/07), el Madrid (11/12) i l'Athletic (15/16). La vegada que el Barça va estar més a prop del precipici va la en l'eliminatòria contra el Madrid, en què després d'avançar-se 2-0 al Camp Nou, amb dianes de Pedro i d'Alves, es va ensorrar físicament en la represa, en què Ronaldo i Benzema van posar un 2-2 que va fer témer el pitjor. Finalment, però, els de Guardiola van aguantar el tipus i, quatre mesos després, van assolir el títol contra l'Athletic.

Una remuntada de l'Atlético