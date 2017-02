Rafinha també té el nas trencat i haurà de jugar amb màscara

La pitjor notícia del partit entre el Barça i l'Athletic de dissabte va ser la lesió de Rafinha. El migcampista brasiler va haver de ser substituït en els primers minuts de la segona part després de topar amb Ter Stegen. La mala sort va fer que un dels tacs de la bota del porter alemany impactés en la cara de Rafinha i li provoqués un trau profund. El petit dels Alcántara va quedar adolorit i va deixar el terreny de joc caminant al costat del doctor Ricard Pruna. Poc després, a través de les xarxes socials, es va poder apreciar l'espectacularitat del trau, que va necessitar fins a dotze punts de sutura.

Ahir, però, es van fer més proves a Rafinha i es va poder confirmar que no només té el trau. El blaugrana també té una fractura al nas que l'obligarà a fer repòs i a estar uns quants partits allunyat dels terrenys de joc. En principi, el brasiler es perdrà el partit de demà contra l'Atlético de Madrid de les semifinals de copa i tampoc podrà jugar a Mendizorroza contra l'Alavés el partit de lliga del cap de setmana que ve. S'espera, però, que Rafinha pugui estar a disposició de Luis Enrique per a l'anada dels vuitens de final de la lliga de campions contra el París Saint-Germain.

Perquè Rafinha pugui jugar, se li farà una màscara com aquelles que ja van lluir fa uns anys l'excapità Carles Puyol, el mateix Luis Enrique i també Leo Messi. Segons avançava ahir el diari Sport en la seva edició digital, Rafinha visitarà aquesta setmana una ortopèdia, on se li farà una màscara a mida que li permeti jugar a futbol.

L'especialista en màscares va ser Puyol, que en va haver d'utilitzar fins a tres vegades, els anys 2003, 2004 i 2012. Pel que fa a Messi, l'argentí en va utilitzar una quan era cadet en un partit contra l'Espanyol. Messi només va jugar uns minuts amb màscara, ja que li molestava i se la va treure perquè no hi veia gaire bé. Tot i no portar cap tipus de protecció (s'havia fet una fractura al pòmul setmanes abans), Messi va fer dos gols. Poc, però, tenen a veure les màscares d'ara amb aquelles que van utilitzar Luis Enrique, Puyol i Messi. Les actuals pesen molt poc i faciliten la visió.