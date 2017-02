Somriure refermat

“És el que menys minuts ha disputat de tota la plantilla, amb Jordi Masip, i ha demostrat que està preparat per competir. La seva actuació treu la raó a l'entrenador.” Amb aquestes paraules, Luis Enrique va lloar fa tres setmanes, després del duel contra Las Palmas (5-0), el bon paper d'Aleix Vidal. Aquell partit en què el de Puigpelat va tancar la golejada i va disputar els noranta minuts, va ser just el segon de lliga que disputava aquesta temporada –l'anterior havia estat al setembre, contra l'Alavés (1-2)–, però va servir per confirmar la seva continuïtat a la plantilla i alhora la seva validesa per ajudar l'equip el que queda de temporada.

Des del partit contra el conjunt canari, de fet, Aleix Vidal ha participat en totes les jornades següents: a Ipurua, on va disputar els últims 25 minuts; al Benito Villamarín, on va començar al lateral però va acabar d'extrem, i dissabte contra l'Athletic, en què també va iniciar el partit en defensa però el va acabar en atac, després de la substitució de Messi, i un altre cop amb un gol per rematar el triomf. Entremig, Aleix Vidal també havia jugat la segona part de la tornada de quarts de final de copa contra la Real Sociedad, refermant així el seu protagonisme –ja acumula deu partits jugats aquest curs i 790 minuts, coincidint amb la fase en què Luis Enrique ha apostat més per les rotacions, per afrontar aquest inici de 2017 sense treva en què el Barça ha disputat sempre dos partits per setmana. A l'hora d'explicar aquest canvi experimentat per Aleix Vidal, el tècnic asturià va voler deixar clar fa uns dies que no es tractava de cap situació anormal: “No ha fet res concret que m'hagi fet canviar. Simplement, sempre hi ha coses en què es pot millorar. Després, s'han d'aprofitar els minuts, tant en els partits com en els entrenaments i el seu cas és el mateix que el d'altres companys.”

El cas és que com no podia ser d'una altra manera, Aleix Vidal es va mostrar “molt satisfet de poder ajudar l'equip amb gols, i per la victòria” i va reconèixer que se sent més a gust mirant la porteria rival: “La d'extrem és la meva posició. Sí que vaig venir com a lateral, però al Sevilla també vaig viure els meus millors moments d'extrem i ara intento corregir la meva posició a la defensa.” En aquest sentit, el de Puigpelat, que en els últims set partits jugats també ha donat quatre assistències, va admetre que tot i el gran gol, la de dissabte no va ser una actuació del tot completa: “No ha estat el meu millor partit. En alguns moments del joc no he estat tan fi com ho havia d'estar.” Sense fer-ne al·lusió, Aleix Vidal probablement es referia a algunes accions del primer temps en què es va veure superat i no va poder evitar algunes ocasions clares del rival, o a les nombroses pèrdues (7), tantes com Neymar. Per contra, només André Gomes va recuperar més pilotes que ell (8).