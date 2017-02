Esforç final

Torres, en plena forma, és la gran esperança dels ‘colchoneros'

Només queda un últim esforç per tancar la carpeta de la copa del Rei i marcar en vermell en el calendari l'últim cap de setmana del mes de maig, el d'una altra final, un altre partit carregat d'emocions i amb un gran desplaçament previ de l'afició blaugrana. Abans de la festa que garanteix tota final, però, el Barça haurà de superar l'últim escull, noranta minuts contra un Atlético de Madrid que, per molt que l'1-2 al Vicente Calderón l'hagi deixat amb l'aigua al coll, sortirà a la gespa del Camp Nou a buscar la remuntada. És per això que, com ja es va veure en l'anada, s'albira un onze blaugrana farcit de titulars, i més després del munt de rotacions que Luis Enrique va fer contra l'Athletic Club, en què fins i tot va donar mitja hora de descans a Leo Messi. Això no vol dir, però, que el tècnic blaugrana no tingui decisions importants a prendre. En primer lloc, l'asturià té el gran dubte de Gerard Piqué, substituït dissabte per una sobrecàrrega i absent en l'entrenament d'ahir, un jugador vital sempre, però encara més en un duel en què s'espera que l'Atlético pressionarà molt amunt per dificultar la sortida de la pilota del Barça. Després, és clar, Luis Enrique haurà de decidir com gestiona els retorns de Sergio Busquets i d'Iniesta, dues peces primordials al mig del camp, però amb risc de recaiguda si han de disputar noranta minuts de màxima intensitat. I l'entrenador també haurà d'escollir el substitut de Neymar, que es perdrà el duel per sanció, tot i que en aquest cas tot indica que l'extrem esquerre serà Arda Turan.

I després, és clar, cal veure com planteja el partit Luis Enrique, que dimecres passat, i malgrat l'1-2 final, va deixar entreveure cert malestar amb el seu equip per la segona meitat que havia signat, moment en què un Atlético molt tocat pel resultat va ser capaç de superar el Barça, escurçar les distàncies i quedar-se a les portes de l'empat. D'una banda, és clar, el partit reclama control a través de la possessió, i més si Busquets i Iniesta hi arriben al cent per cent. D'una altra, i com ja s'ha vist en altres partits dels blaugrana d'aquesta temporada, els més que probables espais que deixarà l'Atlético conviden a veure la versió del Barça que opta per prioritzar els contraatacs, i més amb el canó de Cillessen preparat per buscar en llarg les desmarcades de Luis Suárez.

Perdut per perdut