La fiscalia demana set mesos de presó per a Lucas i sis per a la seva parella

Ahir dilluns es va celebrar el judici ràpid en referència als incidents transcorreguts durant la matinada de divendres passat i que van desembocar amb la detenció del futbolista de l'Atlético de Madrid Lucas Hernández i amb una ordre d'allunyament de 500 metres entre ell i la seva parella per presumpta violència de gènere. El jugador va arribar ahir al jutjat de primera instància número 7 de Majadahonda a les 10.10 hores, acompanyat del seu agent, Manuel García Quilón, minuts després que s'hi personifiqués Amelia Lorente, i fins les 14.30 h no va abandonar les dependències judicials. Segons ha transcendit, les dues parts haurien mirat d'arribar a un acord, però la fiscalia, davant la importància dels fets succeïts, va decidir actuar d'ofici i demana set mesos de presó per a Lucas Hernández per “un delicte de maltractament en l'àmbit familiar” i la inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, a més de la privació del dret a tinença d'armes durant dos anys. Per a la seva parella, Amelia Lorente, la fiscalia demana sis mesos de presó per dos delictes: quatre mesos de condemna per “maltractament en l'àmbit familiar” i dos mesos més per “un delicte de danys”. A més el fiscal sol·licita per a ella una multa de dos mesos a raó de 10 euros diaris, amb la responsabilitat personal subsidiària d'un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades.

Malgrat que la fiscalia va fer pública la nota al migdia, Diego Pablo Simeone va decidir no variar els seus plans de cara al partit de tornada de les semifinals de la copa del Rei contra el FC Barcelona i ha inclòs el jugador en la llista de divuit homes citats per al compromís d'avui. Lucas serà al Camp Nou.