“Segur que ens tocarà patir per la necessitat del rival”

El Barça té clares expectatives de segellar aquesta nit el pas a la final de la copa. L'1-2 aconseguit la setmana passada al Vicente Calderón deixa l'eliminatòria de semifinals ben encarrilada, “però no és definitiu”, com es va encarregar de subratllar Luis Enrique en la roda de premsa d'ahir per valorar la visita de l'Atlético. De fet, el tècnic asturià, com pertoca en aquestes situacions, es va encarregar de desactivar qualsevol indici d'excés de confiança en l'ambient: “El resultat de l'anada és bo per a nosaltres, però cap jugador de la plantilla pensa que està fet”, va destacar, fent referència tot seguit a l'obligació que té l'Atlético d'anar a totes: “Segur que ens tocarà patir durant el partit a causa de la necessitat que té el rival. Haurem de mostrar una molt bona versió. Si després el partit es més plàcid serà perquè haurem sabut solucionar la situació, però per la magnitud del rival penso que no serà així.”

Els precedents refermen els pronòstics de Luis Enrique, tot i que aquesta vegada el duel presenta uns condicionants que propicien un registre diferent per part dels de Simeone. “Pel resultat de l'anada, és probable que veiem un altre Atlético, que arrisqui més i pressioni a dalt durant més estona.” Com a contrast, el tècnic va afirmar que el plantejament del Barça no variarà. O sigui, res d'especular: “A pesar que el resultat [de l'anada] ens va molt bé, no ens conformarem amb l'empat. Sortirem a guanyar i a intentar marcar un gol més que el rival. Aquest és el nostre objectiu.”

Luis Enrique va apreciar la bona dinàmica que té el Barça en la copa, fent esment a les motivacions que té arribar a una altra final: “És un torneig que ens prova especialment bé; per mi seria la tercera final de copa com a entrenador, i la quarta seguida del Barça.” A hores dara, les perspectives de repetir el títol són elevades, mentre que en la lliga es requereix remuntar la distància respecte al Madrid. Tot i això, el tècnic va assegurar que la prioritat “és la mateixa que en els anys anteriors”. “Des del principi tenim l' objectiu de guanyar-ho tot”, va afegir.

A l'hora de plantejar l'onze blaugrana per a aquesta nit, l'interrogant se situa en els noms d'Andrés Iniesta i Sergio Busquets. Com és habitual, Luis Enrique no va donar pistes sobre si els dos jugadors estarien en condicions de reaparèixer avui després de les respectives lesions: “Cada dia estan millor. Podria ser que ja estiguessin [per jugar], o no…” Una mica menys críptic va ser quan es va referir a Gerard Piqué, que dissabte passat contra l'Athletic va ser canviat en el descans per una sobrecàrrega a l'adductor de la cama esquerra: “Substituir-lo en l'últim partit va ser una bona decisió. En principi està disponible, però demà [per avui] ho acabarem de veure.”

Qui segur que es perdrà el duel d'avui serà Neymar (sancionat). Un fet que situa Arda com a principal candidat a rellevar el brasiler a l'extrem esquerre. “Tinc menys possibilitats que al pivot, això és cert”, va apreciar Luis Enrique, tot i que va obrir el ventall: “Sempre hi ha possibilitats interessants i de nivell. Fem que hi pensi l'entrenador rival...”