El punt fort de l'homenatge a Wembley, a inicis de juny

Aquesta temporada se celebren els 25 anys de la consecució de la primera copa d'Europa a Wembley l'any 1992 i el FC Barcelona ha estat organitzant diversos actes per commemorar-ho. Alguns ja s'han fet perquè la segona samarreta de color taronja s'inspira en la d'aquella final, el carnet de soci d'enguany recorda aquella equipació, i la Sampdoria va ser el rival convidat al Trofeu Joan Gamper. El punt fort dels actes d'homenatge, però, es produirà a inicis del mes de juny, amb l'enfrontament entre el Dream Team i un equip de jugadors de llegenda d'aquella època.

El portaveu del Barça, Josep Vives, va explicar que ja estan mantenint converses amb tots els implicats per dur-lo a terme. “El partit fa molta il·lusió. Estem en contacte amb els jugadors d'aquella plantilla perquè ells se sentin còmodes. És un homenatge a aquell equip”, va afirmar. Preguntat sobre les declaracions de Julio Salinas, que havia acusat el club de no voler-lo organitzar, Vives no va voler polemitzar i va assegurar que comptaven amb tots “també amb Salinas”. Sobre el partit, va explicar que encara falta per determinar el format en que se celebrarà i tampoc va voler revelar cap nom d'algun jugador llegendari que ja hagi donat el vist i plau a ser-hi. “Ens consta que hi ha ex jugadors que els hi fa molta il·lusió ser aquí”. El club vol que l'homenatge sigui inclusiu i implicar a totes les persones que van participar en aquell gran triomf, tant des d'un punt de vista esportiu, com social i institucional. Sobre com serà l'homenatge permanent a la figura de Johan Cruyff, la intenció és anunciar-ho en aquest primer tram de l'any però esperaran a consensuar-ho definitivament amb la família.

En la reunió també es va valorar molt positivament la primera acollida de la proposta de reordenació urbanística de l'àmbit de les Corts presentada pel club, instrument imprescindible per impulsar l'Espai Barça. “Estem caminant en la bona direcció”, va assegurar Vives, que va detallar que a partir d'ara, aquesta proposta serà sotmesa a debat amb la ciutadania i amb tots els grups municipals de l'Ajuntament per tal d'iniciar la tramitació. El portaveu també va explicar que s'està complint amb el pressupost aprovat pels socis en l'assemblea i que en aquest primer semestre tant els ingressos com les despeses se situen en les previsions. El Barça preveu tancar l'exercici amb una facturació de 695 milions, unes despeses de 663 milions i uns beneficis de 21 milions. Sobre temes institucionals, va comentar que al febrer una delegació del club, encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu, es desplaçarà fins a Hainan per firmar amb la companyia Mission Hills Group l'acord que permetrà la implementació d'una FCBEscola a la illa xinesa.

Valora el judici pel 9-N

Josep Vives també va ser preguntat sobre quina posició tenia el FC Barcelona sobre el fet que s'estigui jutjant l'expresident Artur Mas, i les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega per haver organitzat la consulta del 9-N. “El Barça sempre ha fet i farà costat a la voluntat del poble de Catalunya. El club va fixar el seu posicionament i es va adherir al pacte pel Dret a Decidir. Aquest drei i el de la llibertat d'expressió són dos drets fonamentals i els hi fem costat”.