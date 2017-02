Que ningú se la perdi

El 15 d'abril del 1992 el dream team de Johan Cruyff guanyava 2-1 contra el Benfica al Camp Nou i es classificava per a l'anhelada final de Wembley. Dia feliç per al barcelonisme, però dia de sensacions contraposades per a Guillermo Amor. En l'horitzó esperava el ja històric gol de falta de Ronald Koeman a Gianluca Pagliuca i la primera copa d'Europa del club. Però tot allò Amor ho va viure lluny de la gespa. Una estúpida targeta groga en la primera part del partit contra el Benfica el va deixar fora d'aquella final. Segurament aquella groga és una de les més recordades pel barcelonisme, pel context. Més encara pel mateix protagonista. Molt més. Però Amor no ha estat l'únic que s'ha perdut una final per sanció. En la història recent, per recordar-ne alguna, ve al cap la final de la copa del Rei que es va perdre Éric Abidal el 2009, després que l'internacional francès veiés la vermella en la tornada de les semifinals contra el Vila-real per un clar penal sobre el turc Nihat, i la final de la Champions de Roma que es va perdre el mateix protagonista per l'expulsió a Londres contra el Chelsea. Doble garrotada.

Ara, Leo Messi, Jordi Alba i Samuel Umtiti són els tres noms amb amenaça real de perdre's la hipotètica final de la copa del Rei contra o bé el Celta o bé l'Alavés. Paraules majors, sobretot en el cas de Messi. Els tres futbolistes estan a una sola targeta de la suspensió. Si un d'ells veiés avui una tercera targeta groga contra l'Atlético de Madrid i el Barça es classifiqués, el damnificat en qüestió no jugaria la final. Els partits contra l'Atlético d'El Cholo Simeone acostumen a ser partits calents, pujats de revolucions, i preocupa que algun dels tres pugui sortir escaldat de la batalla, encara que de portes enfora Luis Enrique va voler transmetre ahir certa tranquil·litat: “Són futbolistes experts en partits d'aquest nivell i aquesta circumstància no els condiciona gens. L'únic objectiu és guanyar l'Atlético i presentar-nos a la final”, explicava ahir.

En principi, l'onze de l'asturià no estarà condicionat per aquesta circumstància, però sigui com sigui, molts ulls estaran posats avui en la butxaca de Jesús Gil Manzano. El col·legiat extremeny és el tercer que més targetes grogues ensenya (65), al darrere d'Estrada Fernández (71) i Hernández Munuera (67). Alerta perquè la dada no ajuda. Gil Manzano ja sap què és dirigir el Barça en aquesta edició de la copa del Rei. Ho va fer en la tornada dels vuitens de final contra l'Athletic al Camp Nou, en un partit en què no va concedir un gol a Luis Suárez per presumpte fora de joc de Neymar abans del minut 30 de joc. Aquell dia, curiosament, només va ensenyar una groga al Barça, a Umtiti (30') i cinc a l'Athletic [Etxeita, Laporte, Beñat, Williams i Elustondo].

En les tres últimes finals de la copa del Rei, contra el Sevilla, l'Athletic i el Real Madrid, cap futbolista blaugrana es va perdre la final per sanció [Valdés, Piqué, Dos Santos i Cuenca sí que es van perdre la de Mestalla per lesió]. Toquem fusta.