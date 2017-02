Graell, director de la marca Barça

El Barça ja té nou director de la marca FCB. És Guillem Graell, que fins ara era el director de màrqueting i comunicació del grup Codorniu Raventós, i que s'incorporarà a l'estructura del FC Barcelona en les properes setmanes. Graell ocuparà dins l'organigrama executiu de l'entitat blaugrana un càrrec de nova creació, que té com a objectiu definir i supervisar totes les operacions i l'estratègia de la marca Barça, i serà el màxim responsable dels departaments de màrqueting, comunicació, relacions institucionals i protocol i dels continguts del museu. El càrrec de Graells, alhora, depèn del CEO del club blaugrana, Òscar Grau.

Nascut a Barcelona, Guillem Graell és llicenciat en enginyeria industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i té un programa de direcció de l'IESE, a més d'una llarga trajectòria professional. El nou director de la marca FCB arriba al club després de divuit anys en l'àmbit global, adquirida en diverses empreses multinacionals com Procter & Gamble, Reckitt Benckiser i Accentur, a més d'altres empreses més petites i familiars com Perfetti, propietària de marques com Chupa Chups, Mentis i Smint. Des de fa gairebé tres anys, Graell treballava en el sector del vi i del cava, en una de les empreses familiars més importants de Catalunya, Codorniu i Raventós.