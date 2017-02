El Barça jugarà la final de la Copa del Rei per quart any consecutiu

El FC Barcelona s'ha classificat per la final de la copa del Rei després d'imposar-se per la mínima a l'Atlético de Madrid en un partit força fluix dels de Luis Enrique.Sense Neymar, el tècnic asturià ha canviat el sistema i ha jugat amb un 4-4-2 que no ha acabat de donar els seus fruits en una primera part dominada per l'Atlético, que s'ha topat amb un Cillessen inspirat en ocasions de Carrasco, claríssima, i Koke. Els blaugrana, però, poc abans del descans s'han avançat amb un gol de Luis Suárez, que ha superat Moyà després d'aprofitar el refús del porter després d'una rematada de Messi, que s'havia desfet de tres jugadors de l'Atlético en una de les seves clàssiques diagonals.

El segon temps ha començat amb Simeone movent la banqueta. Ha fet entrar Correa i Lucas Hernández per Godín, lesionat. Pel que fa a la dinàmica del partit, cap canvi substancial. En el minut 56, però, Sergi Roberto en una acció innecessària ha comès una falta sobre Filipe Luis que li ha costat la segona groga i ha deixat el Barça en inferioritat. Dos minuts després Gil Manzano s'equivocava a favor del Barça anul·lant un gol legal a Griezmann per fora de joc. Luis Enrique s'ha vist obligat a regirar l'equip i ha fet entrar Mascherano per Denis Suárez per reforçar la defensa. Però les forces s'han tornat a igualar quan Carrasco també ha estat expulsat després d'una altre dura entrada.

El tècnic asturià ha volgut tenir més control i ha fet reaparèixer Busquets i Iniesta, que han entrat en el lloc d'Arda Turan i Rakitic. Malgrat aquests canvis, el Barça ha seguit perdent moltes pilotes, que els madrilenys no han acabat d'aprofitar del tot. Els blaugrana haurien pogut sentenciar l'eliminatòria però un llançament de falta espectacular de Messi ha s'ha estavellat al travesser i dos minuts més tard ha estat l'Atlético qui ha disposat d'un penal per empatar després que Piqué hagi fet caure Gameiro dins de l'àrea. El francès, però, l'ha fallat.

Semblava que després d'aquesta errada els colchoneros se n'anirien avall però no ha estat així i en el minut 82 han aconseguit marcar aprofitant una nova pèrdua de pilota del Barça. Piqué no ha pogut tallar una passada cap a Griezmann i aquest ha assistit cap a Gameiro perquè marquès a plaer. El partit encara se li complicaria més al Barça després que Luis Suárez també fos expulsat al veure la segona groga per donar un cop a la cara de Koke en una disputa per la pilota. Gil Manzano ha afegit cinc minuts que s'han fet eterns pel Camp Nou però finalment l'equip ha resistit i serà en la final de la copa del Rei per quart any consecutiu.