Sempre present

De nou autor d'un gol de gran valor per al seu equip, guerrer irreductible i víctima d'una expulsió més que rigorosa, per la qual el Barça presentarà un recurs per mirar que no es perdi la final de copa, Luis Suárez va ser, sens dubte, el nom que més va sonar en l'emocionant nit d'ahir a l'estadi. I això que durant la primera mitja hora de joc, si hi havia un protagonista en clau blaugrana era Jasper Cillessen. A banda de la seva aportació en la sortida de la pilota, gràcies al seu potent i precís colpeig amb el peu dret, el porter holandès havia intervingut decisivament en tres ocasions per impedir el gol de l'Atlético i mantenir viu l'avantatge de l'anada a favor del seu equip. A partir del minut 30, però, el Barça es va treure del damunt el domini colchonero i es va fer present. Va ser aleshores quan Messi i Luis Suárez van aparèixer també. L'uruguaià, de fet, ja havia donat senyals de vida en el minut 5, en un contraatac aïllat que va acabar amb un xut al lateral de la xarxa. En tot cas, va ser en l'últim tram de la primera part quan la maquinària ofensiva blaugrana va començar a rutllar, fins al punt que, poc abans del descans, va trobar el premi que el seu rival no havia trobat mentre havia estat el dominador del duel.

André Gomes va iniciar la jugada, va combinar amb Luis Suárez i aquest amb Messi. L'argentí va conduir enmig de la defensa de l'Atlético i va trobar un forat pel qual va xutar, fort i ras, obligant Moyá a fer un refús que va anar a parar a peus de Luis Suárez, que, sempre atent, va marcar a porteria buida. Gol alleujant per aigualir les esperances dels de Simeone i els seus i per augmentar la distància de seguretat en l'eliminatòria. Gol de davanter pur, d'afamat de l'àrea. Abans de marcar, Suárez ja havia demostrat que aquest era un partit per a ell. Inesgotable en l'esforç, havia topat amb Godín, Savic, Juanfran i Filipe Luís sense miraments. I a fe de Déu que ho va seguir fent fins al xiulet final. De fet, l'uruguaià va quedar a un pam de fer el segon en dues accions en què també va fer de secundari de luxe de Messi. La primera va ser després d'un monumental xut de falta directa del 10 blaugrana que va rebutjar el travesser i va anar a parar al seu cap. La segona, ja amb empat a un en el marcador, va acabar amb la pilota a la xarxa, però hi havia fora de joc. I, és clar, l'expulsió: l'uruguaià va veure dues targetes grogues seguides en els últims minuts, quan tots els cors al Camp Nou bategaven a mil. La que el va deixar fora del partit, i de la final de la copa, més que discutible. El matx no va acabar gens bé per a ell. Això sí, el que jugarà la final és el Barça.