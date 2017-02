Busquets i Iniesta tornen, però no poden calmar un final boig

Potser mai se'ls havia trobat a faltar tant com en la primera mitja hora del partit d'ahir, trenta minuts en què un Barça desdibuixat va ser incapaç de treure's del damunt la pressió avançada de l'Atlético, que es va fer l'amo i senyor de la situació. Perquè l'admirat futbol de possessió blaugrana de les darreres temporades no hauria estat possible sense Busquets ni Iniesta, dos migcampistes superlatius que ahir, ja amb l'alta mèdica sota el braç, van començar el partit a la banqueta. Per això, quan en el minut 62 tots dos es van dirigir a la banda per escalfar-se, el Camp Nou va començar a respirar. El primer a entrar va ser Busquets, en el minut 68, per Turan. El migcampista de Badia feia quinze dies que era a la infermeria, a causa d'un esquinç al turmell que es va fer al camp de l'Eibar després d'una entrada molt dura d'Escalante. La lesió el va deixar fora dels partits de lliga contra el Betis i l'Athletic, dos duels en què el Barça va patir moltíssim per imposar el seu futbol i amb les transicions dels rivals. Busquets, a més, també va ser baixa en la tornada dels quarts de la copa contra la Real Sociedad i en l'anada de les semifinals contra l'Atlético. I ahir, malgrat ser incapaç de calmar un partit en què la rauxa es va imposar en el tram final, Busquets va tornar a ser l'eix per on el Barça va iniciar la majoria de les seves jugades.

Torna el gran capità