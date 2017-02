El Barça recorrerà les targetes de Suárez i Sergio

El FC Barcelona ha emès un comunicat oficial informant que presentarà al·legacions davant el Comitè de Competició per la segona targeta groga que Jesús Gil Manzano li va mostrar a Luis Suárez en el partit d'ahir contra l'Atlético de Madrid en una acció amb Koke a poc del final del partit i que li va comportar l'expulsió que ara mateix el deixa fora de la final de copa del Rei. El club també ha decidit presentar recurs contra la targeta mostrada a Sergio Busquets. No hi haurà recurs, en canvi, per cap de les dues targetes grogues que va veure ahir Sergi Roberto i que també li fan perdre's la final contra el Celta o l'Alavés.