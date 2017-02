Cillessen i la tranquil·litat sota els pals de cara a la final

La línia ascendent de Jasper Cillessen en les diverses eliminatòries de la copa del Rei va arribar a la seva cúspide en el partit de tornada de les semifinals contra l'Atlético de Madrid al Camp Nou. Si el Barça pot presumir avui d'estar en una altra final per quart any consecutiu bona part del mèrit és del porter holandès. Al Vicente Calderón ja va ser determinant amb una aturada a Griezmann quan li va treure una rematada des de dins de l'àrea petita que hauria suposat l'empat. I també en atac, perquè una passada llarga seva cap a Luis Suárez va acabar amb el segon gol, de Leo Messi.

Dimarts al Camp Nou la seva actuació va tornar a ser decisiva i va ser el gran responsable que l'Atlético no s'avancés en una primera mitja hora desastrosa. Espectacular va ser la seva aturada a Carrasco a l'àrea petita, o en xuts de Koke i Fernando Torres. Ell tot sol va sostenir l'equip en la que possiblement sigui una de les actuacions més fluixes dels blaugrana dels últims anys. Va acabar el partit amb unes xifres notables. Va fer nou passades de mèrit, nou de dolentes, va blocar quatre pilotes i va fer una gran aturada. I només va encaixar un gol, imparable, després que l'Atlético de Madrid rematés en deu ocasions a la porteria que defensava, cinc de les quals entre els tres pals. “El partit ha estat molt boig, però estic molt content d'haver-nos classificat”, va afirmar Cillessen al final del matx. Tan boig que fins i tot hi va haver un penal fallat per Gameiro, una errada que l'holandès va celebrar com si es tractés d'un gol a favor.

La seva actuació també va merèixer els elogis de Luis Enrique a la sala de premsa. “Per això tenim dos porters. Ha estat molt bé sota els pals i precís en l'inici del joc. Ha estat a un molt bon nivell.”

“Estic molt content per la possibilitat de poder jugar la final amb el Barça”, va afirmar. El seu bon rendiment fa que l'equip i els seguidors puguin estar molt tranquils amb qui se situarà sota els pals –si no passa res extraordinari– en la final del 27 de maig. Precisament jugar partits importants amb el FC Barcelona i alçar títols era un dels seus objectius quan va decidir escapar de la seva zona de confort a l'Ajax i la lliga holandesa per disputar la titularitat a Ter Stegen en un gegant com el Barça. Sabia que no ho tindria gens fàcil perquè venia, a priori, per ser suplent en la majoria de partits. De moment, però, ja sap que serà titular en la final de la copa.