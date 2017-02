Mascherano, baixa segura per a París

Males notícies per a Javier Mascherano i, de retruc, també per a Luis Enrique i el FC Barcelona. El central argentí té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, tal com van confirmar les proves mèdiques a què va ser sotmès ahir i es perdrà bona part dels compromisos de l'equip d'aquest mes de febrer. En el comunicat mèdic emès pel club no s'especifica el període exacte que el futbolista haurà d'estar apartat dels terrenys de joc, però pel tipus de lesió tot fa pensar que podria estar de baixa entre dues i tres setmanes. El que és segur és que El Jefecito es perdrà l'importantíssim partit de Champions a París contra el PSG de dimarts que ve. Mascherano serà baixa segura per a l'anada dels vuitens de final de la màxima competició continental contra el conjunt d'Unai Emery i, lògicament, també serà baixa per al partit de lliga de dissabte a Mendizorrotza contra l'Alavés.

Mascherano, que contra l'Atlético va haver d'actuar com a improvisat lateral dret d'urgències després de l'expulsió evitable de Sergi Roberto i del canvi frustrat d'Aleix Vidal, va entrar al terreny de joc sense gairebé temps per escalfar a la banda i en el tram final del matx va notar molèsties en una acció amb Filipe Luis. El futbolista va acabar el partit, però va marxar cap al túnel de vestidors amb cara de certa preocupació, conscient d'una possible lesió que ahir va quedar del tot confirmada. Luis Enrique, doncs, perd temporalment un dels seus quatre centrals en un moment delicat de la temporada, i serà l'evolució la que marcarà la seva disponibilitat. Just el dia que tornaven Iniesta i Busquets, el Barça perd Mascherano. Futbol.

Aquesta no és la primera lesió d'aquest tipus d'El Jefecito aquest curs. Fa uns dies, Luis Enrique ja el va substituir per precaució després d'una hora de partit contra la Real Sociedad (5-2), també en la copa del Rei, per unes molèsties. I l'argentí ja es va perdre l'inici de lliga contra el Betis per una elongació al bíceps femoral de l'altra cama, la dreta, que el va tenir uns deu dies de baixa, una lesió que es va fer en la tornada de la supercopa contra el Sevilla, a l'agost.

Contra l'Alavés, dissabte, primera decisió rellevant per a Luis Enrique: fer jugar Piqué o reservar-lo per al PSG i donar les claus del cadenat a Umtiti i Mathieu.