El Barça al·lega, els àrbitres denuncien

Tot i que els precedents no conviden precisament a l'optimisme, i que des de Madrid no escatimen esforços per què no prosperi, el FC Barcelona presentarà recurs per mirar que Luis Suárez no es perdi la final de la copa. Ahir, el club blaugrana va fer oficial que al·legarà contra l'acta arbitral davant el comitè de competició per la segona targeta groga que va veure l'uruguaià dimarts passat, contra l'Atlético de Madrid, en l'intens duel de tornada de la semifinal de la copa. L'àrbitre, Jesús Gil Manzano, el va expulsar per una doble targeta groga després de dues accions, gairebé seguides, durant els últims minuts. La segona la va veure com a conseqüència d'una topada amb Koke en la lluita per una pilota al mig del camp, una decisió, com a mínim, discutible. I és per això que el Barça presentarà al·legacions. L'acta arbitral assenyala, en tot cas, que el dorsal 9 blaugrana va rebre l'amonestació per “impactar amb el braç contra un jugador adversari de manera temerària en la disputa d'una pilota”.

Encara a la gespa, un cop acabat el partit, després de veure els minuts finals des de les escales que donen accés al túnel de vestidors, Luis Suárez va parlar sense embuts de l'àrbitre i de la seva expulsió. “Ric de la segona targeta que m'ha tret. No és ni falta, però ja sabem com va. Sembla que era el que ell volia, perquè quan salto em giro”, va etzibar el futbolista abans d'expressar el seu desig que el Barça presentés recurs d'al·legació. Unes manifestacions que se li podrien girar en contra. De fet, van motivar que ahir el comitè tècnic d'àrbitres, reunit a València, decidís denunciar-lo davant del jutge únic de competició, Francisco Rubio, un gest que, de ben segur, no ajudarà la possibilitat que les al·legacions del Barça prosperin i li sigui perdonada la segona targeta groga.

D'altra banda, i per si no n'hi hagués prou, la redacció de l'acta del partit de dimarts exposa Luis Suárez a rebre un càstig de fins a tres partits, ja que Jesús Gil Manzano va escriure que el davanter blaugrana havia endarrerit la seva sortida del terreny de joc sense fer cas de les seves indicacions i que, un cop fora, s'havia quedat a les escales d'accés als vestidors, desobeint les indicacions del quart àrbitre. Segons el codi disciplinari de la FEF, “els futbolistes expulsats s'hauran de dirigir als vestidors sense tenir la possibilitat de presenciar el partit des de la graderia”. El càstig previst per a qui incompleixi aquesta norma és d'entre un i tres partits. Així doncs, si el recurs del FC Barcelona no tira endavant, Luis Suárez podria perdre's, a més de la final de copa, els dos primers partits d'aquesta competició de la temporada que ve. En tot cas, el club tindria la possibilitat de presentar també recurs davant del comitè d'apel·lació.