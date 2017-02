Un regnat sense discussió

“Hem superat l'Hèrcules, l'Athletic, la Real Sociedad i l'Atlético i, per tota la trajectòria, mereixem estar en la final.” D'aquesta manera i un cop finalitzat el partit de dimarts al Camp Nou contra el conjunt colchonero, Luis Enrique destacava la vàlua i els mèrits fets pel Barça en aquesta edició de la copa i que l'han portat, per quart any consecutiu, a disputar la final de la competició del KO. El 2014 a Mestalla, en la temporada de Gerardo Martino a la banqueta, contra el Madrid, i amb victòria per als blancs; el 2015 contra l'Athletic, amb triomf blaugrana al Camp Nou; l'any passat contra el Sevilla al Vicente Calderón, amb un nou triomf, sofert i en la pròrroga, per als de Luis Enrique; i enguany contra l'Alavés, el 27 de maig i amb la seu per decidir.

El domini cada cop més contundent del rei de copes, però –28 títols al llarg de la història i 39a final que disputarà–, va molt més enllà d'aquestes quatre finals seguides i s'estén al llarg de tota aquesta última dècada. I és que en les últimes nou temporades, és a dir, des que Pep Guardiola va aterrar a la banqueta blaugrana, el Barça ha arribat a set finals d'aquestes últimes nou possibles, comptant la d'enguany, i n'ha guanyat quatre de les sis disputades. Els únics cops que no hi ha arribat va ser el segon curs amb el de Santpedor com a tècnic –els blaugrana van quedar eliminats en els vuitens de final contra el Sevilla– i en la temporada amb Tito Vilanova d'entrenador, quan el Madrid els va eliminar en les semifinals. Aquesta tradició gairebé sense excepcions en els últims anys de ser present en la final de la copa contrasta amb la seva absència en les finals dels anys anteriors, ja que des del 1998, quan el Barça va guanyar la copa contra el Mallorca en els penals –l'any anterior també l'havia guanyat, contra el Betis al Bernabéu–, van haver de transcórrer onze anys per ser en una nova final.

Passi el que passi el 27 de maig, el que ha fet el Barça arribant a aquesta quarta final de copa seguida ja és històric. Per trobar l'últim equip que ho va aconseguir, cal mirar més de mig segle enrere, cosa que confirma la dificultat que suposa ser constant any rere any per arribar fins al final en la copa. Aleshores, en la dècada dels seixanta, el Saragossa dels cinc magnífics també va arribar quatre vegades seguides, entre els anys 1963 i 1966, a la final de copa, aleshores anomenada copa del Generalísimo, amb dos títols obtinguts.

El que ha aconseguit el Barça amb aquesta quarta classificació seguida per a una final de copa, a més, no ho ha fet cap altre equip de les grans lligues europees. L'únic que s'hi apropa és el Bayern de Munic, que, al marge del que passi aquesta temporada, ha estat present en quatre de les últimes cinc finals de la copa alemanya disputades, tret de la del 2015. El PSG i la Juventus, en canvi, tot i que com els bavaresos també han dominat amb autoritat en els últims anys en les seves respectives lligues, només acumulen dues classificacions consecutives en les copes dels seus països, tot i que falta que es coneguin encara els finalistes d'aquesta temporada.