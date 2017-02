Luis Suárez, sancionat amb dos partits

Luis Suárez ha estat sancionat amb dos partits pel comitè de competició de la federació espanyola. L'uruguaià ha estat sancionat amb un partit per les dues targetes grogues que va veure en el partit de tornada de les semifinals de copa contra l'Atlético de Madrid i amb un altre per no haver marxat als vestidors després de ser expulsat i haver-se quedat a les escales que condueixen al túnel de vestidors, fet del que va donar constància Gil Manzano a l'acta de partit. El Barça havia presentat al·legacions a la segona targeta groga que va veure el golejador, però el comitè de competició les ha desestimat. El club blaugrana presentarà recurs davant el comitè d'apel·lació.

Competició, que també ha sancionat amb un partit Sergi Roberto per les dues grogues que va veure contra l'Atlético de Madrid, sí ha decidit deixar sense efecte la targeta groga que va veure Sergio Busquets, fent cas a les al·legacions presentades pel Barça.