Piqué, Busquets, Messi i Iniesta, experts en finals

El FC Barcelona és el rei de copes i alguns dels integrants de la plantilla actual són els que més finals atresoren d'entre tots els jugadors de la història del club. Gerard Piqué, Leo Messi, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, amb set, es van convertir dimarts en els jugadors amb més finals de copa, superant en aquesta llista les sis d'Alves, Migueli, Alexanko, Alcántara, Samitier i Segarra.

Aquests quatre magnífics representen millor que ningú l'hegemonia del Barça en aquesta competició. El dia 27 de maig tots ells tindran la possibilitat d'assolir el gran èxit de guanyar la copa per tercera vegada consecutiva, un fet que igualaria l'aconseguit també pel Barça entre les temporades 1951 i 1953. Piqué, Messi, Iniesta i Busquets han disputat les finals del 2009, el 2011, el 2012, el 2014, el 2015, el 2016 i ho faran en la del 2017. I si la guanyen, serà la cinquena de la seva carrera.

En una conversa amb L'Esportiu, Migueli, un dels jugadors que s'ha vist superat, va voler feleicitar aquests quatre cracs per l'efemèride. “Són anècdotes del futbol i el més dolent seria que després de tants anys aquí aquests rècords no es poguessin superar. Només em queda felicitar-los a tots i dir que és un orgull”, assenyala. Per l'històric defensa blaugrana, arribar a una fita d'aquesta magnitud només s'explica per la bona feina feta aquestes últimes temporades. “Crec que això és qüestió de la constància, l'entrega i l'ambició que sempre han tingut aquests jugadors. Kubala, quan m'entrenava a la selecció espanyola sempre em deia que calia tenir continuïtat en el treball per triomfar”, afirma. Migueli, a més, es va treure el barret davant d'una generació de jugadors que estan superant qualsevol expectativa. “Tenen rècords a palades! Aquesta gent els superarà tots!”, exclama.

La final contra l'Alavés