Competició sanciona amb dos partits Luis Suárez

De res han servit les al·legacions presentades pel FC Barcelona a la segona targeta groga que va veure Luis Suárez dimarts passat contra l'Atlético de Madrid en el partit de tornada de les semifinals de la copa. Ahir, el jutge únic del comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol, Francisco Rubio, va decidir desestimar les esmentades al·legacions i sancionar el davanter uruguaià amb dos partits de suspensió, un per les dues targetes grogues que va veure i que van significar la seva expulsió en el minut 90 i un altre per no haver marxat als vestidors després de ser expulsat i haver-se quedat a les escales que condueixen al túnel de vestidors, fet que va fer constar Gil Manzano en l'acta del partit. Segons Rubio, el segon partit de sanció a Suárez arriba per l'article 113.2. Aquest article diu que: “Els expulsats s'hauran de dirigir als vestidors sense la possibilitat de veure el partit des de la graderia. L'incompliment d'aquesta obligació serà objecte d'una sanció d'entre un i tres partits, amb multa complementària.”

El Barça va anunciar ahir mateix que presentarà recurs davant el comitè d'apel·lació per aquesta sanció. Segons el club blaugrana, en cap moment el davanter uruguaià impacta amb el jugador rival “de manera temerària”, com expressa l'acta arbitral. El Barça pretén així que apel·lació retiri a Luis Suárez la segona de les targetes que va veure. El davanter, però, es perdrà segur la final, ja que si apel·lació li retirés aquesta targeta, hauria de complir el partit de sanció que li han posat per no marxar als vestidors després de veure la targeta vermella.

Francisco Rubio, que també va decidir sancionar amb un partit Sergi Roberto per les dues grogues que va veure dimarts, sí que va atendre les al·legacions que va presentar el Barça per la groga que Gil Manzano va ensenyar a Sergio Busquets, la qual va deixar sense efecte. L'àrbitre extremeny va amonestar el migcampista del Barça perquè va considerar que havia mogut la pilota del punt on s'havia de llançar una falta per perdre temps. El cert és que Busquets el que va fer va ser enviar fora del camp una pilota perquè n'hi havia dues al camp després que des de la banqueta de l'Atlético de Madrid se'n llancés una.