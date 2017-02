“No està malament guanyar sense jugar bé, però no és l'objectiu”

A 24 hores del partit que el Barça jugarà aquesta tarda, contra l'Alavés, a Vitòria, Luis Enrique va voler destacar el mèrit del conjunt que entrena el seu excompany Mauricio Pellegrino. “És l'equip revelació. Estan jugant molt bé, han fet resultats espectaculars i gaudeixen d'una bona posició en la lliga. Acaben de pujar de segona i tenen un entrenador que ha deixat el seu segell. El que estan fent té molt de valor, són molt perillosos”, va comentar el tècnic blaugrana a la sala de premsa de la ciutat esportiva de Sant Joan Despí. “És una circumstància que s'acostuma a produir poc, però no crec que tingui incidència en el partit de demà que els dos equips que ens enfrontem siguem els finalistes”, va considerar també. En referència a la derrota que va patir el Barça al Camp Nou (1-2) contra el seu rival d'avui, l'asturià va subratllar que “la sorpresa de la tercera jornada ja no és tan sorpresa” i va assegurar que “no tenim cap ànim de revenja; sabem que ens han guanyat i que ho poden tornar a fer”. En una altra resposta, Luis Enrique va reconèixer que té dubtes de quin Alavés trobarà avui. “Veurem què fa el meu amic Pellegrino. És una incògnita saber si repetirà el plantejament del Camp Nou o si triarà el 4-2-3-1 que ha fet que el seu equip estigui tan ben situat en la classificació.” El tècnic va destacar també l'aposta que Pellegrino va fer en l'última jornada de lliga, contra l'Sporting, alineant molts suplents: “El pla a El Molinón va ser perfecte per a ells. Van fer rotacions, per a la copa, i van guanyar a la lliga. Nosaltres venim de tretze partits d'infart, però competirem i intentarem donar la nostra millor versió.”

Era tema obligat de pregunta l'ambient tèrbol que, com és habitual quan és el Barça qui la juga, envolta la decisió de quina serà la seu de la final de copa. Luis Enrique, però, va fugir de la polèmica. “Ni m'escalfa ni em refreda on es jugarà la final, entenc les postures de cada club”, va dir. “Fa dos anys vam jugar al Camp Nou i l'any passat, al Vicente Calderón. Les dues han estat bones experiències”, va assenyalar també. Tampoc no va voler fer sang de la pregunta pel fet que Luis Suárez hagi rebut un càstig de dos partits per un fet –no sortir del terreny de joc després de ser expulsat– per al qual Sergio Ramos no va ser sancionat. “No vull entrar en polèmiques. No sóc el millor aliat per atiar polèmiques”, va dir el tècnic del FC Barcelona.

Luis Enrique, que no dona cap valor a la possibilitat de ser líder de manera circumstancial –això passarà aquesta tarda si el Barça guanya– va destacar que els rivals cada cop fan una pressió més alta al seu equip: “Abans semblava que era una temeritat i ara tots els equips ens pressionen. Hem de saber trobar solucions.” El joc dels últims partits no convida a pensar que el Barça viu el millor moment de la temporada. Amb tot, continua viu en totes les competicions. El seu entrenador dona per bons els resultats, fins i tot si arriben sense brillantor. “Guanyar sense jugar bé no està malament, però no és el nostre objectiu. Millor si quan no estàs encertat tens la fortuna al teu costat, però els meus jugadors entenen que és més probable que guanyem si juguem bé”, va explicar ahir. “No ens hem de valorar per un o dos partits. Segur que podem millorar el nostre rendiment, això és evident. Som a meitat de temporada”, va rematar.