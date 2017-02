Toca fer d'esgarriacries

Des de dimecres, Vitòria és una ciutat que viu permanentment en festa. Hi ha eufòria a la capital alabesa amb la classificació del Deportivo Alavés per la final de la copa del Rei per primer cop en la seva història, després de deixar fora el Celta, que havia estat el botxí, ni més ni menys, que del Real Madrid. Els de Pellegrino estan instal·lats en un núvol i li tocarà al Barça de Luis Enrique fer-los-en baixar. Els blaugrana hauran de fer el paper d'esgarriacries per intentar tornar-los a la realitat. I aquesta és la de la lliga. I el Barça no es pot permetre sumar-se a la festa de l'Alavés perquè no té marge d'error en la persecució al Real Madrid pel lideratge. Els blancs, malgrat que han jugat dos partits menys, mantenen la posició capdavantera en la classificació i al Barça no li queda cap més remei que sumar de tres en tres per seguir pressionant-los.

I quin Barça es veurà avui a Mendizorrotza? El que va semblar iniciar una dinàmica guanyadora consistent, amb joc acceptable i bons resultats, o el que es va veure dimecres contra l'Atlético de Madrid al Camp Nou? La resposta és una incògnita, però els jugadors ja estan advertits per Luis Enrique, que ahir no va amagar que si volen guanyar necessitaran oferir la seva millor versió. “L'Alavés és l'equip revelació de la lliga. És un equip molt perillós i aquella sorpresa del Camp Nou ara ja no ho és.”

Hi ha diversos factors que fan presagiar que el Barça oferirà un millor rostre, avui, a Mendizorrotza. Sobretot perquè l'entrenador i els jugadors han sabut fer autocrítica després del partit contra l'Atlético i estan plenament convençuts que una actuació com aquella no es pot tornar a repetir. També perquè Busquets i Iniesta, que van reaparèixer uns minuts en la copa, podrien tornar a l'onze inicial per donar més control al joc de l'equip. Ells dos són els garants de l'estil futbolístic i dos migcampistes que no només saben mantenir la possessió de la pilota sinó que saben trobar solucions a la pressió avançada del rival. Precisament un dels grans problemes de l'equip en els últims partits ha estat iniciar el joc amb fluïdesa des de darrere. Mascherano ha fet bons partits com a mig centre, però sobretot en la fase defensiva. Si Busquets i Iniesta són titulars només quedarà la plaça de l'interior dret, que se l'hauran de disputar entre André Gomes i Denis Suárez. Cau de les opcions Arda Turan, que no ha viatjat per culpa d'una sobrecàrrega a l'adductor de la cama dreta. En el seu lloc va entrar el jove del filial, Carles Aleñá.

Els maldecaps de Luis Enrique, però, aquest cop es traslladen a la defensa perquè ahir a última hora va haver de deixar fora de la llista Piqué per unes molèsties físiques, i va haver de fer treball específic. Dimarts torna la Champions amb el partit al camp del PSG i el tècnic blaugrana no va voler arriscar-se. Així doncs, la parella que jugarà a Vitòria tindrà accent francès i la formaran Umtiti i Mathieu, que ja van jugar plegats a Eibar. Tenint en compte la cita europea no, s'ha de descartar que Luis Enrique també faci rotacions als laterals. Els únics que tenen plaça garantida són els tres del davant: Messi, Neymar i Suárez.

L'Alavés, per la seva banda, afronta el partit sense cap mena de pressió i amb una bona dosi de confiança després de la seva gesta en la copa del Rei. Pellegrino tindrà la baixa de l'heroi de la semifinal, Edgar Méndez. El conjunt vitorià ja va guanyar el Barça en la primera volta i es veu amb opcions de repetir el miracle. Les seves fortaleses són del tot conegudes. L'Alavés és un equip compacte en el qual tots treballen i tenen un bon sistema defensiu. No és cap casualitat, la temporada que estan fent... Caldrà veure si al seu camp Pellegrino repeteix la defensa de cinc que tan bé li va funcionar al Camp Nou, o si decideix mantenir el sistema de 4-2-3-1 habitual. L'Alavés també tindrà el Mendizorrotza ple, i continua estant de celebració. El Barça haurà d'aigualir-li la festa i posar fi a aquests dies d'eufòria justificada.