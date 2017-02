Luis Enrique va atendre els mitjans de comunicació, després del partit. Es va mostrar content pel joc del seu equip i pel resultat, però decebut, com no podia ser d'una altra manera, per la lesió d'Aleix Vidal. “En un partit contra un rival tan ben organitzat cal dominar molts registres. Els dos gols de la primera part són un exemple de com es pot superar un equip tan ben tancat com l'Alavés. Hem tingut el control del partit durant tota l'estona, ben posicionats i jugant bé, tant quan hem tingut la pilota com quan la perdíem, perquè la pressió després de pèrdua és una de les nostres senyes d'identitat”, va explicar l'entrenador blaugrana quan li van preguntar per la bona actuació dels seus jugadors. “Hem estat a l'altura del que exigia el partit. En la segona part, ells han jugat amb cinc defenses, han abandonat la pressió alta i nosaltres hem sabut aprofitar els espais. Hem fet una actuació completa. En funció d'on pressionava el rival, apareixien espais. Hem estat especialment efectius en aquest aspecte”, va comentar també.

L'entrenador asturià, que va considerar que “l'última mitja hora del partit ha sobrat”, va parlar també sobre la desafortunada lesió que es va fer Aleix Vidal. “Quan s'ha produït l'acció ja hem vist que el turmell estava fracturat. La lesió de l'Aleix és, sens dubte, el més negatiu del partit. Ho lamentem per ell, però ens hem d'animar”, va dir. “Estic fotut, per com s'ha produït i pel que significa per a ell. Tinc el mateix sentiment que tenen tots els jugadors, també els del de l'Alavés”, va afegir. “És un moment desagradable per a ell, per a la família, per a tothom, però cal animar-lo i pensar que es recuperarà ràpid. Està en bones mans i no hi haurà cap seqüela.”