Un ferit i un detingut en una batalla campal

Un aficionat del Barça va resultar ferit ahir amb un trau al cap en una batalla campal que es va produir abans del partit entre l'Alavés i el Barça. Mig centenar d'aficionats del conjunt basc, armats amb bats de beisbol i barres metàl·liques, van agredir un grup nombrós d'aficionats del Barça, que, segons algunes informacions, haurien estat amenaçats pels seguidors bascos instants abans que comencés l'atac. L'enfrontament, en què van volar cadires i taules, es va produir en un bar del campus universitari de Vitòria, a uns 15 minuts de Mendizorrotza. Com a resultat de l'esbatussada, un membre de la Penya Blaugrana Creu de Sant Jordi, de 46 anys, va acabar a l'hospital Santiago de Vitòria amb un trau al cap, tot i que no és greu. A més, l'Ertzaintza, que va arribar poc després que es donés l'avís de la batalla campal, va detenir un jove de 19 anys, que, segons algunes informacions, és català, per agressions i aldarulls. A les imatges que es van difondre per les xarxes socials, es veu com ningú llueix símbols de cap grup radical, ni dels uns ni dels altres.

Tant el Barça com l'Alavés van emetre un comunicat, després del partit de Mendizorrotza, en els seus respectius llocs web, en què lamenten i rebutgen els fets, i confien que les autoritats esclareixin l'autoria dels atacs. El club basc, a més, assegura que no descarta actuar si es confirma que les persones implicades en la baralla són abonats de l'Alavés.