Que tremoli París

Amb el doblet d'ahir,Suárez ja acumula 109 gols amb el Barça, els mateixos que va marcar Luis Enrique

Per si sols ja provoquen temor, però quan Leo Messi, Luis Suárez i Neymar se sincronitzen no hi ha defensa que resisteixi. Com a exemple, l'actuació d'ahir a Mendizorrotza. Una més per afegir a la col·lecció. L'Alavés va acabar fent aigües, incapaç de frenar l'aparició de Messi en qualsevol espai del camp; l'ambició de Suárez, de nou implacable quan es tracta de disparar a porteria, i la valentia de Neymar a l'hora de buscar el desequilibri tot i saber que li costarà més d'una coça. Tots tres van tenir la recompensa del gol. Se'n van repartir quatre dels sis, però en els altres dos la seva presència va ser decisiva. De fet, l'autogol d'Alexis (0-4) va ser la conseqüència d'evitar una rematada de Messi quan ja tenia la porteria rival a un parell de metres. I el gol de Rakitic (0-5) va néixer d'un contraatac conduït per Messi i resolt amb un gran xut del croat, atent per recollir la pilota procedent d'un intent de rematada fallit de Suárez. Tot plegat deixa unes sensacions idònies a l'hora d'afrontar la gran cita de dimarts al Parc dels Prínceps, en l'esperat retorn a la Champions coincidint amb l'eliminatòria de vuitens. Ben segur que els dubtes del PSG han augmentat en comprovar que el trident blaugrana hi arriba afinadíssim.

Les bones sensacions venen avalades per xifres com les que situen Suárez com a pitxitxi de la lliga. Ja acumula 18 gols amb els dos signats ahir per obrir i tancar el marcador de Mendizorrotza. Des que defensa la samarreta blaugrana ja n'acumula 109, els mateixos que va assolir Luis Enrique en la seva etapa com a jugador al club. És qüestió de dies que l'uruguaià superi el seu actual entrenador en aquest rànquing. I tant de bo sigui dimarts contra el PSG, deu pensar Luis Enrique, així com els seguidors blaugrana.

A més del doblet, Luis Suárez també va fer l'assistència –amb certa fortuna en aprofitar un mal refús de Pacheco– a Neymar en el 0-2. Un gol ben profitós per impulsar la recuperació del brasiler pel que fa als seus registres golejadors. Amb sis gols en la lliga, encara està molt lluny dels 24 que va segellar la temporada passada, però ho ha compensat sent líder en assistències. És la conseqüència de la seva implicació en l'atac blaugrana. Ahir va intervenir fins a 84 vegades, amb la qual cosa va superar la seva mitjana en el present campionat (60).

I no podia faltar l'aportació del millor futbolista del món, Leo Messi. El seu gol d'ahir –el del 0-3– va reflectir un grapat de les seves innumerables virtuts sobre la gespa: Visió de joc per intentar filtrar la pilota entre línies. Reacció rapidíssima per aprofitar la passivitat de Vigaray a l'hora d'intentar avortar la jugada i eficàcia a l'hora d'encarar el porter i batre'l. Va ser la seva 33a diana del curs, 17 de les quals corresponen a la lliga, en què segueix les passes de Suárez. Calen més arguments per visitar dimarts vinent París amb confiança?