Festassa amb mal final

El Barça s'esperava un partit més complicat a Mendizorrotza. Perquè l'Alavés està fent una temporada molt bona, perquè els bascos havien guanyat en la primera volta de la lliga al Camp Nou i perquè, molt ben entrenat per Mauricio Pellegrino, s'havia classificat aquesta mateixa setmana per a la final de copa que jugaran contra els de Luis Enrique. L'enfrontament va acabar sent plàcid, i el Barça va guanyar per golejada. La victòria va néixer madurant el partit en la primera part amb molta paciència i va continuar en la segona amb la contundència i velocitat del trident, que va castigar la porteria de Pacheco sense pietat. Una victòria que va fer que el Barça fos líder per unes hores –fins que el Real Madrid va guanyar a Pamplona–, i que va tenir el peatge de la greu lesió d'Aleix Vidal, que cada jornada estava jugant millor.

Els capricis del calendari van voler que els dos finalistes de copa es trobessin en la lliga pocs dies després d'aconseguir la classificació: històrica per a l'Alavés, la primera de sempre, habitual per al Barcelona, la quarta consecutiva i la setena en les nou últimes temporades. Després d'una setmana intensa per als dos equips calia veure com gestionarien els dos entrenadors el partit de Mendizorrotza. I tots dos van optar per les rotacions. Luis Enrique va pensar també en el retorn de la lliga de campions dimarts a París i va canviar pràcticament la seva defensa, obligat també per les baixes de Mascherano i Piqué. Umtiti i Mathieu van formar parella de centrals, acompanyats pel seu compatriota Digne per l'esquerra i Aleix Vidal, que fa setmanes que torna a ser un més de la plantilla, per la dreta. En la resta de línies, Sergio Busquets tornava a la titularitat després d'unes setmanes de lesió i el trident no acceptava canvis com sí que havia passat en anteriors partits amb Neymar i Luis Suárez. Pel que fa als vitorians, Pellegrino sabia que els seus titulars no podien aguantar un partit contra el Barça en què havien de desgastar-se molt corrent darrere la pilota. L'esforç que havien fet dimecres contra el Celta per passar a la història del club havia estat molt exigent i les emocions viscudes en els dies posteriors, també. Els seus jugadors havien estat exposats a un gran desgast físic i mental i només va alinear quatre dels habituals titulars.

Els bascos van optar per mirar de sorprendre el Barça com ho van fer al Camp Nou en la tercera jornada de lliga, quan va guanyar gràcies a l'ordre i dos gols de contraatac. De fet, l'èxit que està tenint l'equip de Pellegrino aquest curs és degut al fet que l'argentí ha construït un bloc compacte que creu en el que fa. Els seus homes van pressionar tímidament la sortida de pilota del Barça, però bàsicament van tancar-se al seu camp. La idea va estar a punt que els sortís bé en el minut 25, quan un córner a favor del Barça va acabar amb una cursa espectacular de Theo, que després de deixar en evidència Digne es va plantar sol davant Ter Stegen. L'alemany va fer una d'aquelles aturades que donen punts.

Abans i després, el Barça va madurar el partit amb paciència, mostrant-se sòlid en defensa, pressionant per recuperar la pilota i movent-la en atac de costat a costat buscant el forat per on entrar en la impermeable defensa local. Laguardia i Alexis treien per alt totes les centrades blaugrana i Pacheco demostrava que és un dels porters més en forma de la lliga evitant un gol clar d'André Gomes. El partit del Barça era molt seriós, però als de Luis Enrique els faltava contundència en els metres finals. Ho havien provat Messi i Aleix Vidal, però els seus intents havien marxat fora. Fins que es va arribar a la part final de la primera part, quan els blaugrana van resoldre el partit en tres minuts. Una jugada de paciència va obrir el marcador. El Barça va moure la pilota de costat a costat fins que el sempre profund Aleix Vidal va trobar el forat per fer una centrada a l'interior de l'àrea que Luis Suárez va convertir en el dissetè gol en la lliga. El gol de Suárez va obrir la defensa basca, que va veure com tres minuts després rebia un segon cop. Messi i Suárez van combinar i Neymar va marcar aprofitant una greu errada en la sortida de Pacheco, que va demostrar que a vegades també falla.

Per mirar de canviar la dinàmica dels últims minuts de la primera part, Pellegrino va copiar exactament el plantejament de Barcelona en el descans, donant entrada a Kiko Femenía i ordenant una defensa amb tres centrals i dos laterals de llarg recorregut. Només de començar va estar a punt de sortir-li bé. Theo Hernández va mostrar tota la seva potència per l'esquerra i va posar una immillorable pilota que Christian Santos va enviar per sobre del travesser. Després d'aquesta jugada, només hi va haver un equip sobre Mendizorrotza i el Barça es va permetre una festassa perforant la porteria de Pacheco sense pietat davant un equip contra qui tenia ganes de revenja de la primera volta i li va voler demostrar qui és el rei de copes.

Els de Luis Enrique van ser un vendaval entre els minuts 60 i 67, amb quatre grans gols, molts dels quals gràcies a la potència i contundència del trident. Messi no volia ser l'únic del trident sense marcar i va fer el seu dissetè gol en la lliga en una bona conducció. El quart va néixer després d'una recuperació d'André Gomes, que està creixent amb el pas dels partits, i una passada profunda de Suárez a Messi, amb gol final d'Alexis en pròpia porteria. Poc després, ja amb Iniesta sobre el camp per Busquets, va ser Rakitic qui va culminar una nova acció ràpida del trident, amb una magistral assistència de Suárez, que va fer el sisè i el divuitè gol en la lliga poc després amb un bon xut creuat. Festassa amb final dolent. Perquè Aleix Vidal, ara que havia tornat a comptar per a Luis Enrique, es va lesionar de gravetat en els últims minuts després d'una entrada lletja de Theo, que no va veure ni groga.