Aleix, cinc mesos de baixa

Partidàs del Barça i de l'MSN ahir a Vitòria, tacat per la gravíssima lesió d'Aleix Vidal. Esgarrifoses les imatges de televisió amb la cama i el seu turmell dret en angle de 90 graus. Era el minut 85 de partit i la cosa estava vista per a sentència des de feia estona quan es va produir la fatalitat. Jugada a la banda en paral·lel a la línia lateral, pilota dividida, entrada contundent de Theo Hernández forta a baix, Aleix va posar el peu per intentar guanyar l'acció i va ser ell qui es va endur la pitjor part. El futbolista cedit per l'Atlético va entrar amb tot i a Aleix li va quedar el peu travat sota el cos del seu rival. Ràpidament el mateix Aleix i la resta de futbolistes pròxims a l'acció van ser conscients de la gravetat de la lesió. Aleix va ser retirat amb llitera del terreny de joc amb evidents mostres de dolor i va ser traslladat immediatament en ambulància a l'hospital San José, on va ser intervingut d'urgència. Un cop al quiròfan se li va practicar una reducció de la lesió i en tot moment va estar acompanyat pel doctor del club Xavier Yanguas. Aleix ha passat la nit a Vitòria i avui viatjarà cap a Barcelona.

El club va emetre un comunicat pels volts de les onze de la nit en el qual es confirmava una luxació del turmell dret i també que el futbolista estarà aproximadament uns cinc mesos de baixa, és a dir que es perd la resta de la temporada.

Ja durant la tarda, el club havia creat una etiqueta a Twitter amb el missatge “ànimsaleix”, una bona pista de la importància de la lesió. El mateix Luis Enrique ja havia parlat de possible luxació o fins i tot fractura en roda de premsa, i tots els companys li van desitjar una bona recuperació a la zona mixta. També Theo Hernández. És cert que pel context de partit, amb un clar 0-6 i tot el peix venut cinc minuts abans del final, el lateral de l'Alavés s'hauria pogut estalviar l'acció, però també és cert que la repetició va deixar clar que no hi va haver mala intenció en la jugada. Al final del partit el mateix Theo va lamentar públicament l'acció en declaracions a beIN Sports: “Jo vaig a la pilota i el peu se li queda clavat. Ara intentaré anar-lo a veure. Li demano perdó.” “Sento molt la lesió d'Aleix. Li desitjo una ràpida recuperació. Ha estat una acció involuntària. Sempre és trista la lesió d'un company”, va piular també Theo a Twitter.

La lesió talla la clara evolució ascendent d'un Aleix Vidal que estava tenint protagonisme amb certa assiduïtat i just en un moment en què el futbolista s'estava sentint important com a alternativa vàlida de Sergi Roberto al lateral dret i, fins i tot, com a solució puntual en el rol d'extrem. De fet, havia tingut participació directa en set gols de l'equip en els últims partits. Gols contra Las Palmas (5-0) i l'Athletic (3-0) i quatre assistències de gol, dues a Arda [contra el Gladbach (4-0) i la Real (5-2)], una a Neymar [contra l'Eibar (0-4)] i la d'ahir a Luis Suárez.