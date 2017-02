Comença el compte enrere

Aleix Vidal comença avui la segona part de la seva temporada particular: la recuperació. La greu lesió que es va fer a Mendizorrotza –una luxació del turmell dret que l'ha obligat a passar pel quiròfan– li impedirà ajudar l'equip en el tram final de la temporada, i arriba ara que Luis Enrique començava a comptar amb ell i la resposta estava sent més que positiva. Després de ser operat a l'hospital San José dissabte mateix, ahir al migdia va sortir de Vitòria direcció Barcelona, on va arribar a mitja tarda. El de Puigpelat, que va fer el viatge per carretera, ja que és recomanable no agafar un avió després de ser sotmès a una operació, va estar acompanyat en tot moment del doctor Xavier Yanguas, dels serveis mèdic del primer equip; Pepe Costa, d'atenció al jugador; Xavi Guarte, responsable de premsa del primer equip, i un membre de seguretat del club. Aleix Vidal va anar directament a la ciutat esportiva, on se'l va poder veure caminant amb les crosses i amb el peu dret immobilitzat.

El català, doncs, ja és a casa, i malgrat que la lesió és ben recent, el seu estat d'ànim és bo, i té moltes ganes de poder començar a treballar en la recuperació. El suport dels companys –que no han parat de donar-li ànims a través de les xarxes socials–, del club i de l'afició blaugrana segur que faran el procés molt més lleuger. També Josep Maria Bartomeu es va unir a les mostres de suport. “Avui [ahir per al lector] comences un nou camí, la teva recuperació, i ens tens al teu costat. Molta força!”, va piular el president del Barça, fent servir l'etiqueta #ÀnimsAleix que va impulsar el club a les xarxes socials poc després que es conegués l'abast de la lesió. El de Puigpelat, que ha notat l'escalf de la gent en aquestes últimes hores, es va dirigir a tots ells en un vídeo que va distribuir el Barça abans de tornar cap a casa: “Vull donar-vos les gràcies a tots pel suport rebut. Són coses del futbol que un no s'espera, però formen part de la nostra professió. Ara ja tinc ganes de començar a treballar per recuperar-me al més aviat possible i així poder tornar amb més força.” El català s'ha de centrar en la seva recuperació i Luis Enrique, en la seva substitució.

Un altre maldecap