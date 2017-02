Bones vibracions

Després de classificar-se per a la final de la copa eliminant l'Atlético de Madrid, els ànims es van acabar de reforçar amb la contundent victòria de dissabte a Mendizorrotza, on els de Luis Enrique no només van golejar, sinó que van recuperar les millors sensacions pel que fa al joc i l'efectivitat de cara a la porteria rival. Sens dubte, una bona manera de viatjar avui cap a París, un escenari tan exigent com motivador per tornar a l'acció en la Champions. El conjunt blaugrana, a més, afrontarà aquesta anada dels vuitens de la màxima competició continental al Parc dels Prínceps –avui ja s'hi entrenarà a partir de les set del vespre, tot just després que el tècnic asturià i André Gomes compareguin en roda de premsa–, amb Sergio Busquets ja en plena forma, com es va veure contra l'Alavés. També està a punt Andrés Iniesta, que a Vitòria va tornar a jugar una altra estona com a rodatge per estar demà a l'onze. No hi faltaran tampoc Gerard Piqué, absent en el duel de dissabte, però que ahir va ser una de les novetats en la convocatòria, juntament amb Rafinha, que va rebre l'alta mèdica després de la fractura nasal que es va fer en el duel contra l'Athletic en xocar amb Ter Stegen. En l'entrenament d'ahir, l'hispanobrasiler ja es va deixar veure amb la seva màscara protectora.

En l'expedició que aquest matí agafarà un vol a dos quarts d'onze del matí en direcció a la capital francesa, també hi haurà Jordi Masip –com és habitual en la Champions, viatgen els tres porters–, així com dos jugadors del filial: Nili, per cobrir el buit que ha deixat al lateral dret la greu lesió d'Aleix Vidal, i Carles Aleñá. En total, 21 blaugrana formen una llista en què, a banda de la del de Puigpelat, també hi ha les absències de Mascherano i Arda Turan, que continuen lesionats.

Res impedirà, doncs, a Luis Enrique, per enfrontar-se amb el conjunt parisenc i intentar començar a encarrilar ja demà el passi als quarts de final, presentar un onze totalment de gala, en què la gran arma serà el trident, que, a més, arriba pletòric a la represa de la Champions. De fet, el de Mendizorrotza va ser el tercer partit aquest 2017 en què marquen Messi, Suárez i Neymar. Els altres cops que ho van fer va ser a Eibar i contra l'Athletic en la tornada dels vuitens de la copa. En la resta de curs, ja havien marcat tots tres en el mateix duel contra el Celtic i a Leganés. Ja acumulen 67 gols entre els tres aquesta temporada, dels quals Messi és qui n'ha fet més (32), seguit de Luis Suárez (25) i, ja més lluny, Neymar (10). El crac argentí, a més, està a només un gol de distància de l'uruguaià en la lluita pel pitxitxi –17 i 18 dianes, respectivament–, i lidera gairebé sense rival la llista de màxims artillers de la Champions. Deu dianes suma el 10 blaugrana, seguit de Cavani (6) i Lewandowski (5).

Lucas Digne, que va arribar al Barça a l'estiu a canvi de 16,5 milions d'euros procedent del PSG, –hi va jugar entre el 2013 i 2015, abans de marxar cedit a la Roma– es va desfer en elogis en referir-se precisament al trident blaugrana, en declaracions a AFP, abans d'aquest imminent retorn al Parc dels Prínceps: “La diferència sempre la posa l'atac perquè tens els millors davanters del món. Tenen un talent increïble i, a més, tenen una afinitat fora dels terrenys de joc i això també compta. I Messi és màgic, per mi el millor futbolista del món.”

El duel golejador estarà servit demà a París, on el Barça s'haurà de preocupar d'altres factors més enllà de la punteria de Cavani. I és que el PSG, que va acabar el 2016 amb molts dubtes i va fer perillar la continuïtat d'Unai Emery, s'ha refet i passa el millor moment de la temporada. De fet, no coneix la derrota aquest 2017. En la lliga només ha cedit dos punts en els sis partits que ha disputat enguany –contra el líder, el Mònaco, que l'avantatja amb tres punts més–, i en la copa de França ha superat dues eliminatòries, cosa que també ha fet en la copa de la lliga, en què s'ha classificat per a la final. El conjunt parisenc, d'altra banda, afrontarà aquest duel contra el Barça amb un dia més de descans, ja que aquesta jornada va jugar divendres, a Bordeus, on va vèncer 0-3 amb gols de Cavani (2) i Di María. L'arrencada d'any del PSG, però, no té res a envejar a la del Barça, que només ha perdut un dels dotze partits que ha disputat –1-2 contra l'Athletic–, i va acabar sent una derrota intranscendent després de remuntar al Camp Nou (3-1) en la tornada dels vuitens de la copa.

El PSG s'encoratja