En la seva compareixença prèvia al partit d'anada del vuitens de final de la Champions, Luis Enrique ha tingut bones paraules per a Unai Emery, ha destacat les virtuts del PSG i no ha descartat la possibilitat de fitxar un jugador per cobrir la baixa d'Aleix Vidal.

L'estat de forma del PSG

“Com aquesta és una competició que comença amb una lligueta i passen alguns mesos fins les eliminatòries, l'estat de forma dels equips pot canviar. En els últims mesos he vist el PSG en un nivell alt. Amb la perillositat de les seves individualitats. Serà una eliminatòria complicada, com qualsevol en els vuitens de final. L'objectiu és mirar de guanyar el partit, sense plantejar-nos que hi ha una tornada”.

El PSG que espera

“Esperem un PSG agosarat i complicant-nos la vida, que ens surtin a buscar. Coneixent Unai, serà un partit atractiu. El nostre objectiu serà prendre'ls la pilota”.

Buscar el triomf

“Sempre hem plantejat igual les eliminatòries: sense tenir al cap el partit de tornada. Ja hem vingut alguna altre vegada per aquí i sempre ha estat aquest el nostre objectiu”

Hi haurà substitut per a Aleix vidal?

“Es troba millor, dins del que és el procés de recuperació. La fase inicial és més tranquil·la i també més difícil per al jugador. Per altra banda, sempre que hi ha una baixa i la reglamentació et permet fitxar, ho hem de tenir en compte. És una possibilitat. Si trobem alguna cosa que ens convenci no hi hem de renunciar. Tenim una plantilla curta”.

Les altres visites

“Tenim un bon record d'aquest estadi i d'aquest rival, perquè hem fet bones actuacions aquí. Mai no hem trobat un PSG dòcil. El seu entrenador, a més, s'ha enfrontat moltes vegades al Barça I aquest és un perill afegit”.

Unai

“Un dels millors entrenadors espanyols, dels més llorejats. Estudia el rival, sap com combatre'l. El PSG està més endreçat amb la pilota que en anys anteriors, més estructurat. I segueix sent perillós en atac. Unai és un gran fitxatge”

Thiago Silva, baixa

“Ho acabo de saber. És evident que és un dels pilars de la seva línia defensiva. Jo voldria que juguessin tots els futbolistes del rival”.

Gerard Piqué

“És una màquina competitiva i no vol descansar, però arrossegava problemes físics i per això no va jugar a Vitòria. És clau per a nosaltres i amb aquest calendari, l'hem de protegir”

Final de copa al Calderón

“Em sembla molt bé. No té res a veure amb el partit de demà, però em sembla molt be. Em porta molt bons records, perquè vam guanyar la final de l'any passat. A mi tot em sembla be”.