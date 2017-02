“Intentarem que la tornada, a casa, sigui tranquil·la”

El migcampista portuguès ha estat el jugador triat per parlar en la prèvia del PSG-Barça.

Entra i surt a l'equip

“Estic en un gran club i és normal que hi hagi canvis. Però em sento millor. De mica en mica, amb l'ajuda dels meus companys i del cos tècnic és tot més senzill”.

València-Real Madrid

“Ara no és important per a nosaltres pensar en la lliga. Volem guanyar-la i no ens importa amb qui perdi punts el Madrid. Si els meus antics companys ens ajuden, millor. Però és més important guanyar nosaltres els nostres punts”.

La seva temporada

“Miro d'estar el millor possible, sense grans expectatives, i espero, al final del curs, haver ajudat a guanyar tots els títols possibles a l'equip”.

Pauleta

“Va ser un jugador molt important per al meu país i per al PSG. És una persona amb una gran història i un bon amic”.

El Barça és favorit?

“Estem entre els setze millors equips del moment, esperem un partit complicat. Ells també voldran guanyar, però nosaltres mirarem que la tornada a casa pugui ser tranquil·la. Estem cansats, però és normal amb tants partits. Però això no és el més important”.

Cal millorar el joc

“Cadascú té la seva opinió, però nosaltres tenim la nostra identitat i juguem per competir. De moment, podem jugar una final i estem vius a la Champions”.

Juga en tres posicions

“Vaig començar fent d'interior i també he jugat de pivot. No tinc problemes per jugar en qualsevol d'aquestes posicions. En el Barça és fàcil adaptar-se”.

S'assembla més a Iniesta o a Rakitic

“M'estimo més tenir el meu estil, però sóc una barreja. No hi ha jugadors com Rakitic, ni amb la tècnica de l'Andrés. A mi em toca créixer, tinc molts anys per davant. Ells són la meva referència en l'equip”.

El PSG

“Tenen un mig del camp fort, són un equip molt complert. Jugarem a casa seva i els hem de respectar. Serà complicat, però estem preparats per guanyar”.