El Calderón repeteix com a seu de la final de la copa

El serial sobre la seu de la final de la copa del Rei ha durat ben poc, aquesta temporada. La federació espanyola va anunciar ahir en un comunicat que el Vicente Calderón serà l'escenari de l'històric partit entre el Barça i l'Alavés, que disputarà la seva primera final de la competició. La decisió es va prendre en la reunió que la junta directiva de la FEF va celebrar ahir a Las Rozas, i va comptar amb el vistiplau dels dos clubs. “Em sembla molt bé. Tinc un bon record de l'any passat, i és un camp històric que podrà unir dues grans aficions”, va dir Luis Enrique en la roda de premsa d'ahir a París, malgrat que la preferència de la plantilla blaugrana hauria estat poder repetir l'experiència del 2015 i disputar-la al Camp Nou, un estadi i un terreny de joc que coneixen pam a pam. L'Alavés, però, es va encarregar de dir de totes les maneres possibles que no volia jugar a l'estadi blaugrana, perquè considerava que donava massa avantatge al conjunt de Luis Enrique. Els bascos, a més, van veure frustrades les seves il·lusions en el moment en què San Mamés Barria –la societat que gestiona San Mamés– va descartar l'estadi de l'Athletic Club com a seu pel concert de Guns N' Roses, que se celebrarà només tres dies després de la final. Així doncs, un cop l'estadi bilbaí va quedar descartat, igual que el Santiago Bernabéu, –descartat per Florentino Pérez en el moment en què es va saber que el Barça era un dels finalistes–, el Vicente Calderón era la millor opció possible, perquè és l'estadi amb més capacitat i a la ciutat més ben connectada amb Barcelona i Vitòria. L'estadi de l'Atlético té 54.907 localitats, i aquestes es repartiran entre el Barça, l'Alavés i la federació espanyola. La temporada passada, el Barça va jugar en aquest mateix estadi la final contra el Sevilla, i llavors els dos clubs van tenir 19.301 entrades per a cada un, així que el repartiment d'aquesta temporada no serà gaire diferent.

Amb l'elecció de l'estadi colchonero es fa realitat el somni d'Enrique Cerezo. El president de l'Atlético va demanar fa setmanes que la final de la copa es disputés a la que és la casa de l'Atlético des de fa més de cinquanta anys i que deixarà de ser-ho en els propers mesos. “Intentarem que la final es disputi al Calderón”, va dir el màxim mandatari colchonero.

Decisió polèmica

Aquesta decisió, però, no va agradar a una part de l'afició madrilenya, que vol que sigui el conjunt d'El Cholo Simeone el que acomiadi la instal·lació amb un partit oficial. Per a l'afició, l'Atlético-Athletic de l'última jornada de lliga hauria de ser el darrer partit que es disputés al Calderón abans que els colchoneros es traslladin definitivament al Wanda Metropolitano, i veient com van les coses, potser ho és. Ara mateix encara no és clar que el nou estadi madrileny estigui a punt per començar la temporada 2017/18, i podria ser que l'Atlético de Madrid jugués, si l'ha de disputar, la prèvia de la Champions League encara al Vicente Calderón i fins i tot alguna jornada de lliga. A pesar de tot, el malestar entre alguns seguidors de l'Atlético no ha fet enrere els responsables de la federació espanyola, que han escollit l'únic estadi que s'havia ofert oficialment com a seu. Així, doncs, el Vicente Calderón tornarà a allotjar una final de copa, per segon any consecutiu i per catorzena vegada en la seva història.