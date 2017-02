“Espero un PSG atrevit”

L'entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, va assegurar ahir que de cara al partit que enfronta el conjunt blaugrana amb el PSG, s'espera un conjunt francès atrevit i pressionant-los a dalt. “Coneixent Unai Emery, sempre ens ha complicat la vida amb els seus equips des de la pressió alta”, va recordar, abans d'assenyalar el preparador basc com un perill afegit per al Barça, ja que és un dels entrenadors que coneix millor el conjunt blaugrana.

En la roda de premsa prèvia a l'enfrontament d'avui, l'asturià va destacar la perillositat de les individualitats del PSG, i va valorar que els francesos han guanyat ordre amb l'arribada d'Emery. “L'equip està més estructurat amb la pilota que en temporades anteriors, i en l'aspecte defensiu és perillós perquè maneja diversos tipus de pressions”, va assegurar. En aquest sentit, va afirmar que s'espera un PSG fidel al seu estil, “amb un 4-3-3 en atac i un 4-1-4-1 en defensa”, i va alertar que el Barça posarà especial èmfasi a fer una bona pressió per ser capaç de robar la pilota als francesos. “Hem observat que el PSG acumula més gent al davant de la pilota que en temporades anteriors, de manera que si superen la nostra primera línia de pressió tindran més jugadors per fer-nos mal”, va advertir.

D'altra banda, Luis Enrique va confirmar que Gerard Piqué es troba en perfectes condicions de cara al matx d'avui, després de no participar en la victòria blaugrana de dissabte passat a Mendizorrotza. “Piqué està en perfectes condicions. És una màquina competitiva i no vol descansar mai, però arrossegava problemes, cops i petites sobrecàrregues. És un jugador clau per a nosaltres i amb aquest calendari o el protegíem o hi havia risc de lesió”, va advertir.

Preguntat per la baixa d'Aleix Vidal, que estarà lesionat fins a final de temporada, l'entrenador blaugrana va confirmar ahir que el jugador està millor dia a dia, i que el club es planteja anar al mercat. “Sempre que es produeix una baixa així hem de valorar si cal incorporar algú. La nostra plantilla no és gaire extensa i fitxar és una possibilitat que no podem tancar mai. Veurem si trobem algú que convenci”, va concloure el tècnic, que parlarà amb Robert Fernández sobre aquesta possibilitat.