“Ens importa guanyar”

El migcampista del FC Barcelona André Gomes va reconèixer ahir que l'equip nota el cansament després d'un inici de 2017 molt exigent, però va descartar que pugui ser un factor aquesta nit a París. “Juguem fora i el rival voldrà guanyar, però nosaltres treballem per guanyar i poder jugar la tornada a Barcelona més tranquils.”

Gomes va destacar el nivell del rival d'avui, el PSG, de qui va remarcar la regularitat en les darreres temporades. “Es tracta d'un equip molt complet, amb molt talent al mig del camp, i que ha guanyat la lliga molts anys. Ibrahimovic ja no hi és, però Cavani està fent molts gols i han fitxat grans jugadors en el mercat d'hivern”, va advertir.

El portuguès, un dels jugadors que en els darrers mesos ha protagonitzat el càsting per ocupar l'interior dret, va assegurar que se sent millor cada dia, i va defensar l'estil de joc de l'equip, criticat en els darrers partits. “Per a nosaltres el més important és competir, però mantenim la nostra identitat. Ja tenim una final i volem arribar a una altra en la Champions, que és la competició més atractiva.” Sobre si el seu estil de joc s'assembla més al d'Iniesta o al de Rakitic, es va definir “com una mescla de tots dos”, però matisant que encara “vol créixer” i fer-se un estil propi com a migcampista.