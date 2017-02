“El PSG no se sent inferior a ningú”

L'entrenador del París Saint-Germain, Unai Emery, va assegurar ahir que el seu equip no se sent “inferior a ningú”, en la prèvia del partit de París. El preparador basc va defensar que el seu equip té prou arguments per crear problemes al Barça. “Jo vull créixer, el club vol créixer i tenim grans jugadors que volen créixer amb el club”, va dir. Tot i la dificultat del partit d'avui contra el Barça, l'entrenador va apel·lar a la responsabilitat dels seus jugadors. “Confio que tindran els conceptes que hem treballat durant la setmana i que els traslladin al terreny de joc, i estic segur que respondran. Serà una bona oportunitat per superar un dels grans equips d'Europa i una ocasió per redimir-se”, va assegurar, fent referència als enfrontaments dels darrers anys, que sempre han sortit creu per a l'equip parisenc. També va avançar que no prepara cap innovació tàctica i va confirmar que Pastore té possibilitats de jugar després de la lesió.

Emery també va valorar la seva experiència personal a París, on va viure uns primers mesos difícils que sembla que comencen a quedar enrere. “En tot hi ha parts positives i negatives. Cada moment és únic i l'hem de viure com a tal, sempre des de l'experiència. El PSG ha avançat, però encara queden coses per treballar”, va reconèixer el tècnic.