La pedra a la sabata d'Emery

Unai Emery mai ha amagat la seva admiració pel Barça, l'equip pel qual sentia simpatia quan era petit després de la seva estimada Real Sociedad. I el destí ha volgut que precisament sigui el conjunt blaugrana la bèstia negra de la seva carrera, un equip al qual només ha pogut superar en una ocasió, i això que Emery ha preparat ja 23 partits contra el Barça –sense comptar els dos d'ara amb el PSG–, i des de quatre banquetes diferents. I el balanç parla per si sol, amb setze victòries blaugrana, sis empats i un únic triomf del tècnic basc.

L'estrena es va produir el curs 2007/08, quan el sorprenent Almeria d'Emery, que llavors només tenia 35 anys, va visitar el Camp Nou. Ja llavors es va veure quina seria la dinàmica dels duels entre el tècnic i el Barça, partits complicats per als blaugrana per la intensitat, la pressió avançada i les transicions ràpides del rival, però amb un bon final. Perquè aquella nit l'equip de Rijkaard va patir, però es va imposar per 2-0. El bon paper d'Emery al Juegos del Mediterráneo el va dur a la sempre complicada banqueta del València, on, tot i les vendes constants de les màximes figures de l'equip, va aconseguir formar un bloc compacte i molt difícil de superar, fet que es va traduir en tres classificacions seguides per a la Champions. Van ser en total quatre cursos, en què Emery i el Barça es van veure les cares en deu ocasions –vuit en la lliga i dues en la copa–, amb un balanç de sis victòries blaugrana i quatre empats. Finalment, la falta de títols va provocar l'adeu del tècnic guipuscoà, que no s'ho va pensar i va acceptar una oferta de l'Spartak de Moscou. Tot i marxar a Rússia, la malastrugança el va perseguir, ja que l'atzar va emparellar el seu nou equip amb el Barça en la fase de grups de la Champions, en què els blaugrana es van imposar 0-3 a Moscou i 3-2 al Camp Nou.

L'experiència a l'Spartak, però, va ser tot un fracàs, i al novembre Emery va ser acomiadat, una forta garrotada que acabaria sent positiva per a ell, ja que, només dos mesos després, el Sevilla li va oferir la seva banqueta, un lloc des d'on, ara sí, el tècnic tocaria el cel, amb la consecució de tres Europa League seguides. Pel que fa al seu duel particular amb el Barça, a més, i tot i haver perdut els quatre primers partits, dos dels quals per golejada (1-4 i 5-1), el tècnic va assolir el seu primer i únic triomf. Va ser en el Sevilla-Barça del curs passat, un duel que Messi no va poder jugar per lesió i en què els blaugrana van xutar fins a tres vegades al pal, però en què els andalusos es van acabar imposant per 2-1. Malgrat la victòria, el regust d'Emery no va ser gens bo, ja que aquella temporada, i tot i forçar dues pròrrogues, el Barça li va treure del palmarès la supercopa d'Europa (5-4) i la copa (2-0). Semblava que el fitxatge pel PSG aturaria els seus duels amb el Barça, un supòsit massa agosarat quan es tracta de la seva bèstia negra, amb la qual es torna a trobar ara.

Messi, un amor platònic mortífer