El Barça naufraga a París (4-0) i tret de miracle, diu adéu a la Champions

Desastre i naufragi total del Barça a París. El conjunt blaugrana no ha existit en cap moment al Parc dels Prínceps i ha caigut golejat pel PSG, que ha deixat sentenciada l'eliminatòria, tret d'un miracle històric del conjunt de Luis Enrique en la tornada. Pel que s'ha vist aquesta nit a la capital francesa però, el Barça, que ho ha fet tot malament i no ha tingut ni joc ni orgull, no ha estat capaç mai de refer-se als cops que ha anat rebent, un darrera l'altre, i ja pot assumir que està virtualment eliminat de la màxima competició continental.

El PSG ha sortit a totes, pressionant molt amunt, i des de l'inici ha estat molt superior al Barça. En els primers deu minuts de fet, ja ha creat dues clares ocasions de gol, mitjançant Cavani, ben frenat per Sergi Roberto, i la més perillosa, amb un xut de Matuidi dins l'àrea que Ter Stegen ha refusat a córner. El Barça no trobava la possessió i a més, ha perdut pilotes constantment. El partit feia molt mala pinta i s'ha acabat de confirmar poc abans d'arribar al minut 20, quan Di María ha posat per davant els parisencs amb un llançament de falta en què la barrera s'ha obert una mica. Amb el gol, el conjunt d'Unai Emery ha fet un pas enrere i ha cedit l'alternativa al Barça, que hauria pogut empatar amb una oportunitat desaprofitada per André Gomes després d'una molt bona conducció de Neymar, l'únic que creava una mica d'incertesa a les files rivals. Semblaven estar reaccionant els blaugrana, però ha estat només un miratge, ja que el PSG, encara que ara més tancat i buscant fer mal al contraatac, continuava escrivint el guió del partit. Amb una intensitat i un convenciment a anys llum dels blaugrana, l'equip francès continuava guanyant gairebé tots els duels al mig del camp, feia molt de mal entre línies i fruit d'això, no parava d'apropar-se a l'àrea del Barça amb perill. Ter Stegen ha hagut d'intervenir de nou per desviar a córner una rematada de Draxler, que a cinc minuts del descans, i després d'una pèrdua al mig del camp de Messi, totalment desaparegut, ja no ha perdonat i a passada de Verratti ha fet pujar el 2-0 al marcador amb un xut creuat.

El descans no ha servit per variar res. Les coses no han canviat i el PSG s'ha continuat menjant al Barça, totalment desorientat i que no ha fet res bé. Cap intensitat que ha tornat a passar factura quan Di María, a la frontal, no ha rebut cap pressió i ha pogut posar la pilota on ha volgut, a l'escaire, fent així el tercer gol per als parisencs, que ha deixat el Barça gairebé tocat de mort. L'entrada de Rafinha per André Gomes tampoc ha fet revifar el conjunt de Luis Enrique, que no ha trobat la manera d'aturar el cop. I encara ha estat pitjor. A falta de 20 minuts, Cavani no ha tingut pietat i a passada de Meunier, que ha tornat a trobar una autèntica autopista al mig del camp, ha fet el 4-0 amb una rematada de primeres, superant Ter Stegen pel pal curt. Quedaven vint minuts perquè el Barça intentés trobar un gol que li permetés confiar en una remuntada. Sense joc, el Barça ho ha buscat ja a la desesperada, però sense creure-hi mai. El gol que fes somiar a punt ha estat d'arribar en un servei de córner, però una rematada d'Umtiti s'ha acabat estavellant en el pal. El partit del 8 de març al Camp Nou, es converteix en poc més que un tràmit per al PSG, que ja té gairebé els dos peus, sinó els dos, als quarts de final. Al Barça, li queda lluitar per intentar guanyar la lliga i la final de copa.