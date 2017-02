L'últim 4-0, contra el Bayern

El Barça no perdia en la Champions League per un resultat tan contundent com el que ahir a la nit va encaixar al Parc dels Prínceps de París des de feia quatre temporades. Exactament des del 23 d'abril, diada de Sant Jordi, del 2013. Va ser a Munic, en la semifinal, contra el Bayern de Jupp Heynckes, que aquella temporada va acabar sent el campió de la competició. Dos gols de Thomas Müller, un de Mario Gómez i un altre d'Arjen Robben van noquejar l'equip que aleshores entrenava l'enyorat Tito Vilanova després d'una altra actuació per oblidar. En l'alineació blaugrana hi havia cinc dels futbolistes que ahir a París van sortir en l'onze inicial: Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta i Leo Messi. En la tornada, a l'estadi, el drama va continuar, i el Bayern de Munic també va golejar. Novament Robben i Müller, a més de Piqué en pròpia porteria, van segellar un 0-3 que castigava un Barça que havia abaixat els braços.

Aquest 4-0 és el pitjor resultat que ha rebut el Barça amb Luis Enrique a la banqueta i ja l'havia encaixat en la supercopa d'Espanya de l'any passat, a San Mamés.