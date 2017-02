“L'explicació és fàcil, el 4-0 reflecteix el que s'ha vist”

“L'explicació és senzilla i bàsica. El rival ha estat superior, ha jugat millor, ha guanyat molts duels i ha estat molt efectiu. Ens ha superat en la pressió, no n'hem pogut sortir i ens ha generat molt de perill. El resultat reflecteix el que s'ha vist. El PSG ha estat millor, amb i sense pilota.” D'aquesta manera, i sense voler donar gaires més explicacions, Luis Enrique va argumentar el perquè del desastre d'ahir al Parc dels Prínceps. El tècnic asturià va qualificar la nit de “nefasta” i no va voler individualitzar, sinó que es va responsabilitzar de la derrota: “Hi ha confiança màxima i plena en els jugadors, i quan les coses no funcionen i en les derrotes, accepto la meva responsabilitat.”

Luis Enrique també va assegurar que no es van veure sorpresos pel plantejament del conjunt parisenc i que estaven avisats: “Havíem parlat que amb qualsevol rival, a la Champions, ens trobaríem això. El PSG ha donat la seva millor versió i ha coincidit amb una versió més pobra de la nostra idea.” El tècnic blaugrana també va lamentar “l'oportunitat d'André Gomes, amb 1-0”. “Ens hauria tornat a posar dins del partit.”

Pel que fa al que es va veure en la segona part, Luis Enrique va explicar el que va intentar canviar: “No tinc per norma fer públic el que dic als jugadors, però no és molt difícil. Intentar millorar la nostra versió i fer gol. Hem canviat el sistema, també, però tenia poc a veure amb els sistemes i s'ha vist el mateix.” Respecte a les mínimes possibilitats de remuntada, Luis Enrique no perd l'esperança: “Som un equip que aquests anys ha fet molt bons partits i queda la meitat de l'eliminatòria. Tenim poques opcions, però n'hi ha alguna i ens hi hem d'aferrar. Per què no hem de somiar?”