Ridícul blaugrana a París

Només un miracle dels que ja no es donen en el món del futbol pot fer que el Barça superi els vuitens de final de la Champions després de la monumental pallissa que van rebre ahir els de Luis Enrique a París. Només un cop havia guanyat Unai Emery els blaugrana en les vint-i-tres vegades que s'hi havia enfrontat. La victòria d'ahir serveix al tècnic basc per unes quantes de les derrotes acumulades. Perquè la golejada que el París Saint- Germain va endossar a un Barça trist i patètic la va veure tot Europa, deixa els francesos, que el van fitxar per poder triomfar en l'àmbit internacional com havia fet amb el Sevilla, amb gairebé els dos peus en els quarts de final i veurem quines conseqüències provoca al Barça, pendent de la continuïtat de Luis Enrique i podent-se quedar molt aviat sense competició europea i lluny del Real Madrid en la lliga si els blancs van guanyant els partits que tenen ajornats.

El Barça no encaixava un resultat tan advers en la lliga de campions des de les semifinals de la temporada 2012/13, quan l'equip que entrenava Tito Vilanova va ser escombrat pel Bayern de Munic en l'anada jugada a l'Allianz Arena, on també va encaixar quatre gols i que va provocar un bon grapat de canvis al grup que no van funcionar el curs següent amb Gerardo Martino.

El Barça va fer ahir el ridícul a París contra un gran equip que el va superar en totes les línies i durant els noranta minuts. La greu i escandalosa derrota d'ahir dels de Luis Enrique no és més que la confirmació del mal moment d'un equip que des que ha començat la temporada està instal·lat en una muntanya russa i que s'ha anat salvant moltes vegades per la qualitat dels seus davanters i perquè les desfetes en la lliga no es noten tant perquè el campionat és molt llarg. A Europa, ara que han arribat les eliminatòries, un partit tan esperpèntic com el d'ahir no té remei ni solució i et deixa fora de la competició. Però el duel d'ahir no és més que la continuació d'altres que ja s'han vist aquesta temporada i que els de Luis Enrique han anat salvant en algunes ocasions i oblidant en d'altres.

El Barça va ser superat per tot arreu. El jove Kimpembe, sol, substitut del lesionat Thiago Silva, es va menjar Luis Suárez i Messi. Rabiot va fer el mateix amb tot el mig del camp blaugrana. Verratti va fer el que li va donar la gana durant tot el partit i va demostrar que és un dels millors migcampistes del món, i Draxler, Cavani, Di María i Lucas Moura van destrossar una defensa blaugrana que no va saber com aturar l'allau de joc ofensiu dels parisencs. El partit i la derrota recorden la de Munic de fa quatre temporades, però el joc és equiparable al que han protagonitzat els blaugrana aquest mateix curs en alguns partits. Principalment quan el rival aposta per la pressió alta. No saben sortir amb la pilota controlada com ho havien fet des que es van convertir en el millor equip del món. Tampoc ahir ho van aconseguir amb el retorn de Busquets i Iniesta, i el naufragi va ser total. El Barça va ser molt inferior al rival. Com ho havia estat mitja eliminatòria contra l'Atlético de Madrid la setmana passada en la copa, al camp del Betis, en la primera part al Sánchez Pizjuán, a Balaídos, en el partit d'Anoeta contra la Real Sociedad... Són molts el partits o les estones llargues de partits que els de Luis Enrique s'han vist superats de manera aclaparadora pel rival aquesta temporada. Unes vegades han aconseguit anivellar les forces durant l'enfrontament i d'altres, no. Ahir, la superioritat dels francesos va durar els noranta minuts, i el Barça va protagonitzar una de les actuacions més tristes que se li recorden a Europa en aquest segle XXI.

El duel va començar amb una ràpida targeta, en el minut 3, a Rabiot per una falta sobre Neymar. L'agressivitat del migcampista francès era la de tots els seus companys. Unai Emery havia estudiat el joc dels blaugrana i sabia que pateixen molt quan els pressionen. Així que va ser una de les ordres que el tècnic basc va donar als seus homes. Un parell més d'idees clares eren atacar per la banda de Sergi Roberto, on Draxler va trobar moltes facilitats, i buscar Di María entre línies, jugador a qui Verratti trobava una vegada i una altra entre el mig del camp i la defensa. Els francesos eren molt superiors i així van anar convertint Ter Stegen en el millor dels blaugrana. Fins a tres ocasions van tenir en el primer quart d'hora, en què l'alemany es va haver de lluir en rematades de Cavani, Rabiot i Draxler. Era tanta la superioritat dels locals que el gol va acabar arribant en una gran falta llançada per Di María. El París Saint-Germain va marcar amb Neymar lesionat. El brasiler va ser l'únic blaugrana que va donar sortida a la pilota amb les seves conduccions i que va mirar d'apropar l'equip a la porteria de Trapp. Una jugada seva podria haver significat l'empat, però André Gomes no va saber marcar. La falta de punteria del portuguès, que encara no s'ha estrenat amb la samarreta del Barça, és preocupant. La jugada de Neymar i el gol dels locals van calmar una mica els d'Emery. Van donar una mica d'alè als de Luis Enrique, que no van aprofitar la situació per posar en problemes els francesos i que van veure com una pèrdua de pilota de Messi provocava un ràpid contraatac i el gol de Draxler quan faltava poc per al descans.

El Barça necessitava anar als vestidors, pensar i buscar una reacció que no va arribar. Els francesos van continuar creant ocasions. Di María, amb un gran xut amb l'esquerra, va castigar per tercera vegada la porteria de Ter Stegen i Cavani en un nou contraatac després d'una pèrdua a la zona d'atac va fer el quart a un Barça al qual tampoc va acompanyar la sort quan el pal va evitar un gol d'Umtiti que podria haver donat una mica d'esperança. Tot i que també és cert que la sort, o la falta de precisió dels francesos en la rematada en algunes jugades, va evitar que el resultat encara fos més escandalós. El ridícul, però, no es va poder evitar.