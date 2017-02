El Barça rep de tot arreu

No tant per la derrota, que també, sinó per la manera amb què es va produir. I també per la falta de reacció del Barça durant tot el partit, superat del principi a la fi pel PSG. La premsa mundial va fer ahir una lectura de la desfeta blaugrana al Parc dels Prínceps en clau molt negativa. Alguns mitjans, fins i tot, es preguntaven si es va assistir a la fi del cicle de l'equip de Luis Enrique. Els mitjans de comunicació francesos, però, no van ser tan durs i van preferir lloar el partit fet pels d'Unai Emery. L'Équipe titulava en portada “Prodigiós” amb una gran fotografia de Di María, l'estrella de la nit, amb dos gols, i Verratti. “El PSG esmicola el Barça en una nit preciosa. El Parc dels Prínceps va viure el que mai havia imaginat”, assenyalava en les pàgines interiors. El diari francès, en la seva crònica, destacava també que la primera part va ser “una obra mestra” i que gairebé ja tenen els dos peus en els quarts de final després de “matxucar” el Barça. El diari Le Monde parlava de pallissa del PSG als de Luis Enrique i destacava que l'equip blaugrana va estar completament “desaparegut”. Le Figaro també ressaltava en la seva anàlisi el gran primer temps de l'equip d'Unai. “La pressió en la primera meitat va avergonyir el Barça. Amb aquest 4-0 pot anar al Camp Nou amb absoluta tranquil·litat.” Aquest rotatiu també parlava en el títol de “pallissa”.

Més durs van ser els mitjans d'Alemanya, que deien obertament que la derrota podria significar l'enterrament de l'equip de Luis Enrique com a gran dominador del futbol dels últims anys. Der Spiegel es preguntava si era el “final de cicle del Barcelona, o més ben dit, del seu entrenador, Luis Enrique.” Pel que fa a l'asturià, se sorprenien que no hagués trobat cap resposta “a l'obra del mig del camp del PSG”. El Bild titulava “Festa del PSG” i escollia Di María i Draxler com els responsables d'apallissar el Barça, “tocat a les portes dels quarts”.

A Anglaterra el The Guardian també centrava els elogis en Di María –va jugar al United– i també assenyalava que el Barça no vivia una situació similar des de feia molts anys. “El cinc vegades campió d'Europa, el Barcelona, no ha quedat eliminat en els vuitens des que va perdre amb el Liverpool el curs 2006/07”. The Times deia que el Barça va quedar “estabornit” al Parc dels Prínceps i qualificava d'“exhibició” el que va fer el PSG. A Itàlia, les crítiques al Barça i a Luis Enrique s'incrementaven. “Els catalans, irrecognoscibles i gairebé fora. Gran lliçó d'Emery, Luis Enrique, aniquilat”, es podia llegir a La Gazzetta dello Sport. El rotatiu assegurava que el joc seductor del PSG va deixar “cecs” jugadors com Messi, Suárez i Neymar. El Corriere della Sera també centrava la desfeta en el trident. “Di María és la verdadera estrella, Messi, Neymar i Suárez, eclipsats.”

El diari Olé analitzava el duel sobretot contraposant el partit fet pels dos argentins que hi havia a la gespa. “Quina pallissa, Angelito”, destacava. I a dins, afegia. “Di María marca dos grans gols, és la figura i el PSG guanya 4-0 el Barça en un ball històric.” De Messi, escrivien que va jugar “igual de malament que els seus companys”. Queda clar que la imatge del Barça arreu del món va quedar força tocada. A les mans de l'equip i de Luis Enrique està redreçar-la.