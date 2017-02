Punt final

Encara queda temporada. Per al Barça acabarà el 27 de maig amb la final de la copa. Perquè després del resultat de dimarts a París, que s'allargui fins al 3 de juny resulta tota una utopia. Tres mesos que es faran llargs, sobretot si el Real Madrid va guanyant els partits que té ajornats i el joc del Barça continua sent el mateix del Parc dels Prínceps, Vigo, Anoeta, Pizjuán, Camp Nou contra l'Atlético de Madrid... Si és així, aviat diran els blaugrana també adéu de manera definitiva a un títol de lliga que, no ens enganyem, ara està complicat. De fet, la setmana que ve podria quedar pràcticament sentenciat a favor del Real Madrid si es compleixen les dues premisses anteriors. Victòria dels blancs en el matx ajornat de Mestalla i mal partit del Barça en un camp molt complicat, el Vicente Calderón. Si passa això, a finals de febrer, la temporada estarà pràcticament acabada i serà el moment de començar a planificar la següent. No caldrà esperar el mes d'abril, data màxima fixada perquè Luis Enrique decidís si continuava o no a la banqueta del Barça. De fet, després de la humiliació de París i la mala reacció de l'asturià amb un periodista sembla clar que no continuarà.

Luis Enrique es defensava a la sala de premsa després d'accedir a la final de copa en un partit en què els blaugrana van ser superats clarament per l'Atlético de Madrid en un Camp Nou que va xiular els seus, recomanant que la gent no només es fixés en els arbres i que mirés tot el bosc. L'asturià defensava tota la tasca i els vuit títols guanyats en dues temporades i mitja i que no donés tanta importància a un mal partit com el de l'Atlético.

El problema de Luis Enrique és que no ha reconegut que, sobretot des que va començar aquesta temporada, han estat massa els arbres que s'han anat cremant. Han estat molts els partits en els quals el seu equip ha estat superat de manera clara pel rival. A Anoeta, la primera part a Sevilla, contra el Celta, la segona part a Manchester contra el City... Uns quants arbres van anar caient. I més ho han fet en aquestes últimes setmanes. El partit contra el Betis, la tornada de semifinals de copa contra l'Atlético de Madrid, una bona part de l'enfrontament recent contra l'Athletic al Camp Nou... Més arbres cremats o arrencats que debilitaven cada vegada més un bosc que es va cremar de manera definitiva dimarts a París. Perquè l'incendi del Parc dels Prínceps no hi ha ningú que el pugui apagar. És definitiu. Els blaugrana cauran a vuitens de la lliga de campions, cosa que no passava des de la llunyana temporada 2006/07, amb Frank Rijkaard.

El Barça fa massa que ha deixat de ser l'equip que meravellava tot el món del futbol no només pels títols que guanyava, sinó també per com els guanyava. Torna a ser un equip més. Capaç de guanyar-ho tot per la qualitat dels seus jugadors, però també capaç de perdre contra qualsevol, especialment contra els equips que li fan una pressió alta, una manera de jugar que no ha trobat solucions des de la banqueta, un motiu més per apostar per la no continuïtat de Luis Enrique. Un altre és que alguns membres importants de la plantilla haurien deixat de creure en ell. De fet, la sensació és que el mateix entrenador té clar que ho deixa, entre altres coses, perquè ja no és capaç de dominar alguns jugadors. Es va llançar el tècnic al trident el mes de gener del 2015 i es va guanyar el triplet. Es van guanyar molts títols, però ara és víctima, entre altres coses, d'això. Sense pressionar i córrer no es guanya, i Luis Enrique ja no convenç alguns perquè ho facin. Així que Robert Fernández tindrà temps per trobar algú que convenci els cracs amb nous plantejaments. Una raó que Pep Guardiola va donar quan va marxar va ser: “Ens farem mal si continuo.” Va marcar el camí a seguir.