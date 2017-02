L'expresident del FC Barcelona Joan Laporta també va parlar ahir de la desfeta del conjunt de Luis Enrique a París, i no va desaprofitar l'oportunitat per carregar contra la junta directiva, a la qual considera responsable dels mals del Barça. “Fa temps que penso que aquesta directiva està destrossant el Barça. L'única cosa que han fet és aprofitar el que els vam deixar i dedicar-se a fer les seves xoriçades”, va assegurar Laporta en el programa Islàndia de RAC1. Laporta, de fet, considera que l'entitat catalana està en risc mentre estigui dirigida per Josep Maria Bartomeu i la seva junta: “És un perill que el Barça estigui a les mans d'aquesta directiva.”

L'advocat i ex-màxim mandatari del club blaugrana durant set anys va lamentar, a més, que dimarts al Parc dels Prínceps Bartomeu no donés la cara després de caure estrepitosament en l'anada dels vuitens de la Champions League. “Em va sobtar que el president del Barça no sortís ahir, i és una prova més del que penso d'ell”, va dir Laporta, que va assegurar que sempre que això passava durant el seu mandat “em veia en l'obligació de sortir i donar un missatge de reconeixement de tot plegat”, tot i que va afegir: “Tampoc podem viure dels penediments ni de llepar-nos les ferides.”

En l'aspecte esportiu, però, les paraules de Laporta són molt més suaus. De fet, malgrat el pèssim resultat i la mala imatge de l'equip a París, Laporta encara té un bri d'esperança. “Avui és dia de renovar la confiança en la plantilla”, va dir, i va confessar: “Amb jugadors com els que tenim, dirigits per un Messi de qui podem esperar de tot, el missatge ha de ser de remuntada.” “Es pot pensar que és una actitud il·lusa, però són uns jugadors que s'ho mereixen, perquè ens han donat molt i ens han fet molt feliços”, va recordar Laporta, que va reconèixer que està “emprenyat”. La tasca és molt complicada, però l'expresident no ho veu com una utopia: “Si ho aconseguissin seria una cosa excepcional que no s'ha produït mai.”